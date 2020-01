Morbihan : à Locmariaquer, la lutte contre l'érosion du littoral

Les dunes et la plage de Saint Pierre, à Locmariaquer, dans le Morbihan, composent un site naturel sensible. D'importants travaux viennent d'y être réalisés : pose de 2 kilomètres de ganivelles et d'1 kilomètre et demi de fils de protection, sentiers balisés, parkings réorganisés.

Locmariaquer, Morbihan, France

Il faut limiter l'impact de la fréquentation importante du site et contrer les effets de l'érosion marine et le risque de submersion. Le site de Saint Pierre, à Locmariaquer, fait 30 hectares. Il est la propriété du Conservatoire du Littoral. Il est géré par la commune.

2 kilomètres de ganivelles ont été posés © Radio France - François Rivaud

Pour Jacques Madec, adjoint au maire "On part de loin !".

Le site de Saint Pierre a été victime d'une forte fréquentation touristique dans les années 70 et 80. Le camping sauvage, l'accès direct aux dunes en voiture, étaient la norme. Des actions de protection ont progressivement été mises en place. Il y a 10 ans environ, les premiers résultats apparaissent : avec un retour progressif de la végétation là où le public n'a plus accès. En 2019 d'importants travaux sont engagés : les parkings sont réorganisés, la vitesse sur les chemins d'accès est réduite. Des poteaux bas reliés par des fils lisses sont installés dans les dunes. Des ganivelles sont posées dans les dunes et en haut de la plage. L'objectif est de "sécuriser" le site pour que le sable et la végétation ne soient plus victimes du piétinement des promeneurs et des touristes.

Des chemins balisés assurent la protection des dunes © Radio France - François Rivaud

Les ganivelles en haut de la plage de Saint Pierre protègent les dunes du public mais assurent aussi le rôle de retenue pour le sable en cas de tempête et de montée des eaux. "Avec la repousse de la végétation, la pose de protections supplémentaires, on pourra peut être voir les dunes grossir", assure Glen Bulot, de l'Université de Bretagne Sud à Vannes. Il faudra peut être installer aussi des "algobox", des carrés de ganivelles qui aident le sable à mieux se fixer.