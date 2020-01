Morbihan : assainissement défectueux, pollution des eaux et des huîtres, le ras le bol des ostréiculteurs

Auray, Morbihan, France

Ce n'est pas la première fois. Ces dernières années il y a eu plusieurs interdictions de ramassage et de vente d'huîtres dans ce secteur du Morbihan, un département producteur important.

"La fermeture de ces zones est inacceptable en 2020", écrivent les ostréiculteurs dans un tract.

Ils craignaient surtout que cela arrive au mois de décembre, pendant le pic d'activité. "Eh bien c'est arrivé", regrette Renan Henry, ostréiculteur à Saint Philibert.

150 exploitations sont actuellement fermées dans le Morbihan © Radio France - François Rivaud

Les ostréiculteurs concernés, des rivières de Crac'h, Saint-Philibert ou Auray, notamment, désignent un responsable : l'assainissement individuel et collectif.

"L'assainissement n'est plus aux normes dans beaucoup d'endroits", estime Renan Henry

Les ostréiculteurs demandent une mise en conformité des stations d'épuration, de nouveaux réseaux d'eaux usées, que des contrôles plus réguliers soient faits chez les particuliers, que les associations environnementales soient associées à la surveillance de l'assainissement et surtout, que "l'Etat puisse contrôler et gérer le réseau actuellement sous la responsabilité d'Aqta". Ce que le préfet du Morbihan aujourd'hui refuse de faire.

Les manifestants sont venus avec des messages très directs © Radio France - François Rivaud

Frédéric Coudon, ostréiculteur à Baden, craint que les consommateurs perdent confiance. "Les ostréiculteurs qui vendent des huîtres aujourd'hui, des huîtres forcément saines, voient leur chiffre d'affaires baisser", déclare Frédéric Coudon, "combien de temps cela va t-il prendre pour que nos clients croient de nouveau dans la qualité de nos produits ?"