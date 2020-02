Morbihan, il fait doux et cela a des conséquences sur la végétation

La végétation prend de l'avance. C'est la conséquence d'une météo douce et pluvieuse. Et c'est le constat que font les professionnels, comme les pépiniéristes et les jardiniers amateurs.

Vannes, Morbihan, France

Dans le Morbihan, le mois de janvier a été plutôt doux : on est sur des températures moyennes comprises entre 8 et 11 degrés. Il y a bien eu quelques jours de froid. Mais on les compte sur les doigts de la main. Conséquence, bien visible dans les jardins et au bord des rues : les mimosas se parent avec 2 semaines d'avance d'un jaune éclatant.

Il n'est pas difficile de remarquer les mimosas, en pleine floraison, dans les rues de Vannes © Radio France - François Rivaud

Dans les pépinières de Penhouët, à Ploeren, près de Vannes, on remarque que la nature est en pleine activité. Les rosiers par exemple font apparaître des bourgeons, voire des petites feuilles.

"Il faudrait un petit coup de froid, pas trop violent, pour les ralentir", explique Maxime.

Il nous montre aussi un pêcher en pleine floraison. Et ce n'est pas tout...

Voilà un pied de framboisier qui a décidé de prendre de l'avance, constate Rémy, dans les jardins familiaux de Bernus, à Vannes © Radio France - François Rivaud

Dans les jardins familiaux de Bernus à Vannes, Rémy clamerait presque le fameux "Y'a plus de saison !". Il est passionné et jardinier amateur depuis 25 ans. Il a un grand rosier avec 2 fleurs au sommet. Son mûrier a des bourgeons. Les framboisiers semblent avoir envie de sauter la case hiver, si tant est qu'on peut parler d'hiver. "C'est dommage ce manque de froid, car il y a de la vermine dans le sol, déplore Rémy. Et au printemps on peut s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup d'escargots et de limaces".