Morbihan : le navigateur Eugène Riguidel en grève de la faim pour protester contre une antenne 5G

L'antenne relais doit faire 36 mètres de haut et elle sera située aux abords du bourg de Landaul, dans le pays d'Auray. Selon les opposants, "Malgré de nombreuses tentatives de négociation, l’opérateur maintien sa volonté d’implantation le long de la rue de Kerjulien sur Départementale 19, proche des habitations, près d’un cours d’eau et surplombant ainsi le bourg dont l’église est classée".

Eugène Riguidel et ses soutiens, regrettent le manque de concertation "avec les habitants et leurs représentants alors qu’elles (les antennes 5G) soulèvent des questionnements légitimes. Notamment à la suite de l’ordonnance n°2020-320 du 25 mars 2020 qui donne tout pouvoir aux opérateurs".

D'autres emplacements sont possibles, estiment les opposants

"Cette situation est encore plus incompréhensible, poursuivent les opposants, quand on sait que trois autres terrains, bien mieux placés, selon nous, que celui en projet, ont été proposés".

Eugène Riguidel a donc décidé d'entamer "cette grève de la faim afin qu'Orange négocie enfin avec la municipalité un emplacement plus éloigné et plus haut par rapport aux habitations".

Un rassemblement de soutien sera organisé jeudi 15 avril, 15 heures, devant la caravane du gréviste de la faim, rue de Kerjulien.

Eugène Riguidel, marin renommé, a remporté la Transat en double en 1979. Il milite depuis des années pour la protection de l'environnement. Il est notamment opposé au projet d'hôtel 4 étoiles sur l'île Berder dans le Golfe du Morbihan.