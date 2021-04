Morbihan : Pour l'amélioration de la qualité des eaux les ostréiculteurs vont sur le terrain judiciaire

A Carnac et dans la rivière de Crac'h plusieurs entreprises ont fermé en février à cause de la présence du norovirus, le virus de la gastroentérite

"Nous avons fait une visio conférence il y a quelques jours", racontent ces ostréiculteurs, présidents de syndicats de producteurs. "Corinne Lepage veut bien nous accompagner dans notre démarche. C'est au niveau de l'Europe que nous voulons maintenant mettre l'Etat devant ses responsabilités. La qualité de l'eau dépend peut être de nous, mais pas que de nous, loin de là". Et les ostréiculteurs du littoral morbihannais de pointer du doigt plusieurs anomalies, selon eux. D'abord la qualité du réseau collectif d'assainissement. On le sait il est vieux et parfois fragile. Des tuyaux de 50 ou 70 ans d'age. "Et ça ne sert à rien de construire une station d'épuration à Locoal Mendon (près d'Auray), si le réseau n'est pas au même niveau. On aura toujours des problèmes de déversement des eaux usées dans la nature", précise Frédéric Coudon, président du syndicat des ostréiculteurs de Locmariaquer et de la rivière d'Auray.

Les particuliers qui ne sont pas raccordés aux réseaux collectifs dans la cible des ostréiculteurs

Deuxième cible des ostréiculteurs. Elle aussi connue depuis longtemps. Les particuliers qui ne sont pas branchés sur le réseau collectif. Leurs installations là aussi ne sont pas forcément aux normes et ils rejettent leurs eaux usées dans le bassin versant et bien sûr cela va directement à la mer. "On compterait entre 150 et 200 maisons par commune du littoral dans le secteur d'Auray qui seraient source de pollution au norovirus, le virus de la gastroentérite", estime Samuel Durand, président du syndicat ostréicole des deux rivières de Crac'h et de Saint Philibert.

Les ostréiculteurs estiment que ces problèmes de virus et de fermetures de parcs nuisent à l'image de la profession © Radio France - François Rivaud

"L'action sur le terrain judiciaire pour mettre la pression nous semble la meilleure des solutions. Il faut faire bouger les choses. Des travaux ont été effectué mais c'est insuffisant. Le président de la communauté de communes du pays d'Auray, Philippe Le Ray avait parlé en septembre dernier, de 200 kilomètres de tuyaux à changer. On ne voit pas assez de pelleteuses", ajoute Frédéric Coudon.

"Tous ces problèmes nuisent à notre image", disent les ostréiculteurs du Morbihan. Nous allons aussi demander réparation pour cet aspect du dossier.