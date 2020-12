Morbihan : une oie bernache découverte morte et positive à la grippe aviaire

Le Préfet du Morbihan a pris un arrêté le 27 novembre établissant une zone de contrôle sur un rayon de 5 kilomètres. Heureusement, aucun élevage avicole ne se trouve dans cette zone. Selon le ministère de l'agriculture, "le virus détecté sur cet oiseau sauvage est de la même lignée que ceux qui circulent actuellement en Europe". Après l'apparition de foyers en Russie et au Kazakhstan cet été, l'épizootie, qui n'est pas dangereuse pour l'homme, a progressé récemment vers l'Europe de l'Ouest, où les niveaux d'alerte ont été relevés. Les Pays-Bas, l'Irlande, le Royaume-Uni, le Danemark et la Belgique sont notamment touchés.

"Elle venait de Sibérie

Selon l'Office Français de la Biodiversité, "cette oie bernache venait de Sibérie. Elle avait entamé il y a plusieurs semaines une longue migration en passant certainement par le nord de l'Allemagne et les Pays-Bas et elle se dirigeait vers nos côtes pour passer l'hiver". Son cadavre a été découvert sur le littoral de la Petite mer de Gâvres, sur la commune de Riantec, une zone de marais maritime de 5 kilomètres de long, véritable refuge pour toutes sortes d'oiseaux. Plus d'une trentaine d'espèces différentes y sont recensées toute l'année.

"Une période sensible

Ce virus se propage par le truchement des oiseaux migrateurs."Nous vivons en ce moment une période sensible en ce qui concerne les oiseaux migrateurs", explique l'Office Français de la Biodiversité. Les canards, les oies ou les cygnes sont particulièrement surveillés et analysés quand on trouve un cadavre. L'Office recommande d'ailleurs aux promeneurs de signaler la présence d'oiseaux morts en appelant la mairie la plus proche.