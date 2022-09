Morlaix : des questions autour du meeting aérien Breizh Air Show ce week-end

Peut-on, en 2022, organiser encore des meetings aériens comme celui de Morlaix, le Breizh Air Show samedi 17 et dimanche 18 septembre ? Non, répond l'association de protection de l'environnement Bretagne vivante qui appelle à ne pas soutenir cette manifestation. "On s'interroge sur la nécessité d'organiser des meetings aériens à l'heure où on parle de sobriété et d'économie d'énergie", pointe Barbara Deyne responsable de la communication de Bretagne vivante. "Ces meetings aériens ont été créés en 1914, là on est en 2022, on peut peut-être arrêter ce type de distractions. Ce sont de gros émetteurs de CO2", explique-t-elle.

Pendant deux jours, des avions anciens vont voler avec également un spectacle de la Patrouille de France. Outre les rejets de CO2, l'association s'inquiète également des conséquences directes pour la faune, en raison du bruit. "Mais l'idée ce n'est pas de se renvoyer la balle, de trouver le plus méchant de tous les méchants. L'idée c'est d'imaginer ensemble le monde de demain, de trouver des solutions communes et peut-être se mettre d'accord sur le côté un peu ancestral et vieillot de ces meetings là", détaille Barbara Deyne.

"Une partie de la réponse va venir de l'aéronautique"

Du côté des organisateurs, on affirme avoir conscience de ces enjeux. "Ces interrogations sont légitimes, c'est le devoir de chaque citoyen d'être éco-responsable", explique Jean-Michel Laporte, président d'Armor aéro passion et responsable du meeting. Il entend compenser les émissions de CO2. Mais surtout il pointe les efforts faits à destination du public en favorisant la venue en train puis avec des navettes gratuites. Il souligne aussi les efforts fait par l'aéronautique dans la recherche pour se passer des énergies fossiles. "Pour développer un moteur il va falloir beaucoup d'innovation et d'investissements. Une grande partie de la réponse technologique va venir très certainement de l'aéronautique. Il faut donc la promouvoir".

Pour Jean-Michel Laporte, ce meeting aérien permet de souligner le lien entre la Bretagne et l'aviation. "On s'intègre complètement dans les journées du patrimoine", explique-t-il. "On sait qu'à l'avenir, on va devoir changer de paradigme mais pour comprendre le changement, il faut connaître le passé", appuie l'organisateur.