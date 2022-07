Morsalines : la digue de la Redoute continue son bout de chemin vers la rénovation

A Morsalines, les bénévoles de l'association de protection de la baie et du cul de Loup ont commencé ce mercredi et pour le septième été consécutif le chantier de restauration de la digue de la Redoute. Depuis sept ans, une vingtaine de mètres ont déjà été restaurés.

C'est un travail de longue haleine mené depuis sept ans par les bénévoles de l'association de protection de la baie de Morsalines et du cul de Loup. "Et je pense qu'il nous faudra plus d'une vingtaine d'années pour faire les 400 mètres", souligne Frédéric Ladouce, le vice-président. Depuis 2015, l'association mène chaque été un chantier pour restaurer la digue de la Redoute à Morsalines. La phase une a commencé ce mercredi et s'achève ce samedi.

Objectif : reboucher un trou de neuf mètres de long

"C'est notre patrimoine. Il y a toute une génération qui n'a pas su s'occuper du patrimoine. Nous ne sommes pas propriétaires des biens sur terre. On les emprunte à nos enfants et petits-enfants. Et on a un devoir : les transmettre en bon état", explique Claude, un bénévole. Depuis quatre ans, il apporte sa pierre à cet édifice. Cette digue date du XVIIe siècle.

Le reportage à écouter ici. Copier

Cet été, l'objectif est de reboucher un trou de neuf mètres de long causé par la mer. "Le reboucher et refaire ce mur à 1 m 70 de hauteur", explique Jean-Paul Bretard, un autre bénévole qui supervise le chantier. "On constate qu'il y a des fondations très précaires. Il va falloir s'appuyer dessus pour renforcer le mur", détaille-t-il. "La philosophie c'est que pour le moment on ne sauvera pas tout. Mais on sent qu'on a le destin de ce mur entre nos mains. Sur le chantier c'est à que l'on se sent le plus utile pour lutter l'érosion", analyse de son côté Frédéric Ladouce le vice-président de l'association.

A la recherche de bras

Pour ce programme qui dure jusqu'à ce samedi, les bénévoles sont toujours à la recherche de bras. "Il nous faut du monde", martèle Jean-Paul Bretard. "On est parti de rien mais on est souvent par les collectivités, par la mairie de Quettehou qui nous met du matériel à disposition", renchérit Frédéric Ladouce.

Frédéric Ladouce parle de cette digue et de sa valeur sentimentale et environnementale. Copier

Si vous voulez participer à cette opération de restauration, rendez-vous sur la digue de la Redoute jusqu'à ce samedi 23 juillet entre 9h et 17h. "Quelques heures et puis le cadre est idéal face à la mer", se veut vendeur Jean-Paul Bretard. La deuxième phase, elle, aura lieu du lundi 22 au jeudi 25 août. "Là aussi nous allons avoir besoin de monde et aux mêmes horaires", conclut le bénévole de l'association.