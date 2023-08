Morsures à Juan-les-Pins : "Dans la majorité des cas ce sont des sars et des oblades"

Le poisson mordeur est-il vraiment de retour sur les plages de la Cote D'Azur ? Depuis vendredi dernier, sur les réseaux sociaux, plusieurs nageurs ont signalé des morsures, des petits trous sur les mollets, un filet de sang... Un cas plage de la Gallice, un plage de Pont-Dulys aussi, comme l'a repéré Nice matin.

On évoque souvent le Baliste, mais pour Pierre Gilles, chargé de la politique de l'Océan à l'institut Océanographique de Monaco, cela reste une situation exceptionnelle. "Dans certains cas, on a cité les Balistes qui sont des poissons de Méditerranée, explique Pierre Gilles. C'est un poisson qu'on va trouver dans la partie sud de la Méditerranée. Ce n'est pas un poisson tropical, c'est un poisson qui vit aussi dans l'Atlantique proche et quand ce Baliste fait des nids près du bord, il est réputé assez agressif et il va protéger sa ponte."

Pour le spécialiste, c'est très peu probable que ce poisson en soit à l'origine. "Pour moi, cette version de l'attaque du Baliste, peut être elle est valable dans certains cas mais elle est très très exceptionnelle. La majorité des cas sont liés au Sars et aux Oblades"

Les autres espèces en mer

Il y a plusieurs espèces peuvent mordre ou blesser les pieds et jambes : "Les Oblades sont des petits sparidés, qui ont une tâche noire à la base de la queue, précise Pierre Gilles*. Ce sont des poissons très rapides qui ont des petites dents très tranchantes et ils sont capables de faire ce type de morsures."*

Pierre Gilles revient aussi sur les méduses, "Les filaments de méduses pélagia, qui peuvent être libérés des méduses et vous pouvez entrer en contact avec ces filaments encore actifs et ressentir une douleur très forte."