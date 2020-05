Mort de l'ours Cachou dans les Pyrénées : les résultats de l'autopsie gardés secrets

La justice catalane veut "préserver l'enquête", mais les défenseurs de l'ours s'interrogent sur ce secret. L'ours brun été retrouvé mort début avril dans le Val d'Aran espagnol, et les soupçons d'empoisonnement demeurent.

Le mystère reste total autour de la mort de Cachou. L'ours des Pyrénées a été retrouvé mort dans le Val d'Aran espagnol, le 9 avril dernier, dans la forêt au-dessus du village de Les, tout près de la frontière avec le Comminges. Une autopsie a depuis été pratiquée à Barcelone, mais le juge de Vielha, qui mène l'enquête, refuse d'en dévoiler les résultats, et en a décrété le secret.

Selon l'agence de presse espagnole EFE, la Cour supérieure de justice de Catalogne (TSJC) explique que les investigations sont ouvertes pour délit contre la faune sauvage, et cette décision de secret doit "préserver l'enquête".

Dans tous les cas, les défenseurs de l'ours s'interrogent, à l'image d'Alain Reynes, le directeur de l'association Pays de l'ours - ADET : "On aimerait déjà bien savoir pourquoi la justice catalane ne veut pas rendre ces informations publiques. S'il y a une bonne raison parce qu'on attend des compléments d'analyses, et qu'en attendant, il ne semble pas judicieux de dévoiler des informations partielles, pourquoi pas ? Mais ce qui est gênant, c'est d'apprendre que des informations existent, qu'elles ne sont pas rendues publiques, et qu'on ne nous explique pas pourquoi".

Ca laisse la porte ouverte à toutes les hypothèses, y compris au pire

Certaines associations espagnoles comme Ipcena, Seo Birdlife et la Fédération des écologistes de Catalogne se demandent si Cachou n'a pas été empoisonné, et qu'on cherche à le cacher. La version officielle des autorités espagnoles est pour l'instant que Cachou est mort après une chute, lors d'un combat présumé avec un autre ours.

Ce secret de l'autopsie, "ça laisse la porte ouverte à toutes les hypothèses, y compris au pire" explique Alain Reynes. "Donc, il y aura forcément un doute, un problème de crédibilité. Une suspicion qui existera. Il n'est pas envisageable que ces informations là restent cachées". De leur côté, plusieurs associations espagnoles ont exigé de pouvoir accéder au rapport d'autopsie complet, pour clarifier les vraies causes de la mort de l'animal.