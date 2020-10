L'étrange mort de quatre cygnes sur la Dordogne

Quatre cygnes ont été retrouvés morts au port de Tuilières, près de Couze-et-Saint-Front, entre mardi et vendredi. Un garde-pêche a ramassé les animaux et les a apportés à Périgueux. Michel André, président de la Sepanso 24, l'association de défense de l'environnement, a transmis l'affaire aux services de la préfecture liés aux problèmes de l'eau et de la pollution. L'association affirme qu'elle "portera plainte pour trouver les auteurs car de tels actes sont inadmissibles".

Une mort naturelle ?

Pour l'instant rien ne penche vers une piste criminelle. Les carcasses des cygnes seront analysées dans les prochains jours. Il faudra déterminer si leur mort fait suite à un empoisonnement volontaire ou bien une maladie. "Je doute que ce soit un empoisonnement, estime l'ornithologue Serge Fagette. Je ne vois pas qui voudrait faire ça, ce serait farfelu".

L'hypothèse la plus probable est un décès lié au botulisme. Cette toxine, très présente dans la vase, aurait pu être ingérée par les oiseaux. Le niveau de l'eau, particulièrement bas après un été très chaud, pourrait en être la cause. La maladie n'est pas contagieuse pour l'humain, à moins de consommer directement la viande contaminée.

De nombreux cygnes se sont envolés du Bassin d'Arcachon, faute de nourriture sur la Dordogne. Alors qu'ils étaient encore une centaine en septembre, il ne reste qu'une dizaine de cygnes près de Couze-et-Saint-Front. En espérant que de nouveaux oiseaux morts ne flottent pas sur l'eau ces prochains jours.