Moselle : à 15 ans, Julie ramasse tous les mégots qu'elle trouve, "pour moi, pour les autres, pour la planète"

Elle à 15 ans, habite Saint-Avold, va passer en seconde à la rentrée. Julie est activiste pour le climat depuis ses 11 ans. Persuadée que les petits ruisseaux font les grandes rivières, elle va passer tout l'été à ramasser le plus de mégots possible dans la rue. Un challenge qu'elle partage sur ses réseaux sociaux, et qui feront peut-être des émules autour d'elle. Nous l'avons suivie lors d'une séance de ramassage dans les rues de Saint-Avold, ce mercredi.

ⓘ Publicité

Au moins 20.000 mégots ramassés en quelques semaines

L'équipement nécessaire est très simple : "Des gants, pour ne pas tomber malade, et une bouteille vide. On n'en achète plus, par souci de réduire nos déchets, alors ce sont nos amis qui nous les donnent !", sourit la jeune fille. Et c'est parti : nous longeons la mairie, et Julie se baisse quasiment tous les trois pas pour ramasser un ou deux mégots de cigarette, négligemment jetés par terre. "Avant, quand je marchais dans la rue, je ne les voyais pas. Aujourd'hui, j'ai tout le temps les yeux baissés, je ne vois qu'eux !"

C'est devenu presque un réflexe : Julie ne sort pratiquement plus de chez elle sans bouteille vide pour ramasser ces mégots. "Je le fais à Saint-Avold où j'habite, mais aussi à Metz, Sarreguemines, ailleurs aussi quand nous partirons en vacances". La pollution la choque, mais aussi l'incivilité des gens : "Les cendriers de poche existent. On peut mettre son mégot dans un mouchoir en attendant de trouver une poubelle. Les villes mettent des cendriers à disposition dans la rue. C'est dommage d'en arriver à jeter par terre".

À lire aussi Un fumeur sur quatre reconnaît encore jeter des cigarettes par la fenêtre de sa voiture

Convaincre le plus de personnes possible

Certains passants nous regardent, un peu interloqués. "On me demande souvent pourquoi je fais cela, si je suis payée par quelqu'un. Et je réponds que je le fais pour moi, pour la planète. Je sais que l'avenir semble incertain, mais ma génération est en train de bouger, et on va essayer de faire bouger les autres générations. Ce n'est pas parce qu'on est plus âgé qu'on ne doit pas faire ces gestes simples".

Julie s'est lancée il y a déjà quatre ans, lors du premier confinement, dans la protection de la planète, inspirée par Greta Thunberg. Aujourd'hui, elle fait la fierté de sa maman, Mireille : "Je suis épatée. Régulièrement, elle trouve de nouveux défis. Avant les mégots, il y a eu des pétitions qu'elle a lancées, on est passés à la routine zéro déchet à la maison, ce qui a bien changé notre organisation ! Mais elle a raison : son combat est juste". L'adolescente relaie ses actions sur les réseaux sociaux, et ça marche : elle est suivie par plus de 32.000 personnes sur Instagram.

En quelques semaines, Julie a rempli plein de bouteilles d'eau vides de ces mégots : au moins 20.000 ont déjà été ramassés. Les bouteilles remplies, de la plus petite à la grosse bonbonne de huit litres, sont stockées dans le garage de la maison familiale, en attendant de trouver la structure qui pourra les recycler.