Moselle-est : encore beaucoup de travail à faire sur le tri des déchets

Étape essentielle dans le cycle de traitement des déchets, le centre d'éco-tri de St-Avold réceptionne les sacs poubelles orange de 298 communes de Moselle-est, soit 385 000 habitants. Régulièrement, les agents ont quelques mauvaises surprises à l'ouverture des sacs, censés contenir les déchets recyclables (bouteilles en plastique, papier, carton, boîtes de conserve, etc). Mais il y a encore "beaucoup de travail à faire" estime Nadia Sanfilippo, responsable communication du Sydème, "on est à 30 % d'erreur de tri dans les sacs orange, la qualité du tri s'est dégradée ces dernières années."

L'éco-tri de St-Avold en Moselle © Radio France - Romain Dézèque

Et ces erreurs, ce sont les agents du site qui les réparent. "Du verre, de la nourriture, des animaux, des habits aussi... on en voit énormément en ce moment" confirme Ahmed, chef d'équipe qui s'emploie à faire le tri avec ses collègues sur un énorme tapis roulant.

Le responsable du site Fabrice Supeck en appelle à la responsabilité des usagers : "ce n'est quand même pas plaisant de se retrouver avec des restes de nourriture, avec des cadavres d'animaux... Il faut que les gens pensent aux agents qui travaillent. En plus ça amène des odeurs. Si on respecte les consignes et qu'on met dans les sacs orange uniquement ce qu'on a besoin d'y mettre, il n'y a presque pas d'odeurs. Ces odeurs, c'est le signe du mauvais tri."

Le site de St-Avold traite 25 000 tonnes de déchets par an, des déchets qui sont ensuite revendus. Pour sensibiliser les habitants aux bons gestes, le Sydème mène plusieurs campagnes de communication et invite régulièrement les écoles sur son site.