Moselle : sept cerfs tués sans raison dans le massif de la Canner, les chasseurs en colère

Qui "s'amuse" à tirer sur des cerfs dans le massif de la Canner, à l'est de Thionville ? Depuis plusieurs mois, les chasseurs du secteur ont retrouvé sept animaux, tués ou blessés, dans un secteur assez restreint. Du jamais vu. Ce n'est pas du simple braconnage : les bois ou la viande ne sont pas prélevés. La situation les excède, car il faut que cette série macabre cesse : les cerfs meurent dans d'atroces souffrances au bout de plusieurs jours.

Des tirs "gratuits, impardonnables"

Le dernier cerf en question a été retrouvé il y a une dizaine de jours, encore vivant mais grièvement blessé. "Ce sont des animaux qui mettent 24 ou 48 heures à mourir. C'est quand même vilain", déplore André Boudinet, garde-chasse sur les hauteurs de Hombourg-Budange. "Ca ne s'est jamais produit auparavant. Cela fait trente ans que je suis garde-chasse, je n'ai jamais vu ça".

Retrouver un cadavre d'animal, qui aurait été malade ou blessé, ça peut arriver. Mais sept cerfs, en quelques mois, dans le même secteur... C'est cette accumulation qui inquiète Gilles Humbert, le directeur technique de la Fédération des Chasseurs de la Moselle : "Ca ressemble à une vengeance, ou une bêtise humaine inexpliquée. Mais ce sont des actes gratuits, impardonnables".

Rémi Michel, l'un des chasseurs du domaine de Hunolstein à Hombourg-Budange, craint pour les années qui viennent : sa société de chasse n'a le droit de tuer que deux cerfs adultes par an. "Ce ne sont que des cerfs mâles, adultes, des reproducteurs qui ont été visés. Si ça continue, à terme, il n'y aura plus de cerfs. On voudrait que ça s'arrête !". Gilles Humbert est tout aussi révolté : "Ce sont des animaux qui ont plus de dix ans, donc qui ont été respectés par les chasseurs locaux, pour qu'ils atteignent cet âge-là".

Difficile de dire comment ces cerfs ont été tués : la plupart ont été retrouvés en état de décomposition, et les observations n'ont pas permis de confirmer les causes précises de la mort, encore moins de retrouver les balles.

Silence des autorités

Les chasseurs ont alerté à plusieurs reprises les autorités : "On a écrit au procureur. On a alerté les services de la préfecture de la Moselle. On a alerté l'Office Français de la Biodiversité, en charge de la police de la chasse. On a alerté l'Office National des Forêts. Le temps passe, et notre lassitude s'installe", explique Gilles Humbert.

Le président de la Fédération des chasseurs de la Moselle, Pierre Lang, envisage des maraudes de nuit et des primes pour tout renseignement qui permettrait d'identifier le ou les auteurs de ces actes.