Mougins : des panneaux solaires sur les toits des écoles pour devenir plus autonome

Devenir plus autonome pour faire des économies, tout en étant plus vertueuse du point de vue écologique : objectif de la commune de Mougins qui investit depuis une dizaine d'années dans l'installation de panneaux photovoltaïques. "On commencé avec 100m2 sur le toit de l'école des cabrières" explique le maire Richard Galy. "On a aussi posé 700m2 sur le gymnase des campelières, et tout dernièrement 400 m2 sur le toit de la maternelle Clément Rebuffel".

Partout où on peut faire des économies, surtout en cette période, on le fait

Le maire rappelle qu'il y a aussi eu des plantations d'arbres dans les écoles, les pergolas, les brumisateurs. Le tout pour lutter contre le réchauffement tout en étant plus vertueux, toujours.