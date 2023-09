Moustique tigre en Côte-d'Or : comment s'en débarrasser ?

C'est rouge, ça pique et ça gratte. La fraîcheur commence à revenir sur la Côte-d'Or, mais les moustiques tigres sont visiblement toujours là. L'insecte empoisonne la vie des riverains, qu'ils soient à la campagne ou en ville. La métropole de Dijon organise sur le sujet une réunion publique ce mardi 19 septembre 2023 dans le quartier des Bourroches. Avec cette question : comment se débarrasser de ce nuisible ? Tout le monde tente d'ailleurs de répondre à cette interrogation qui semble parfois bien insolvable. Entre solutions maison et produits chimiques, chacun sa technique. Les professionnels de la désinsectisation sont, eux, sur-sollicités.

Les professionnels débordés

Chez l'entreprise DKM Experts basée à Dijon, on ne peut pas se réjouir de la prolifération du moustique tigre, mais les affaires marchent bien en ce moment. L'entreprise spécialisée dans l'éradication des nuisibles reçoit beaucoup d'appels à l'aide. "On a de plus en plus de demandes sur le moustique tigre, explique David Kato, le PDG de l'entreprise. Pour donner un exemple, nous, on rayonne quand même sur tout le grand Est, on a à peu près 150 demandes par jour pour le moustique. Cette activité existe depuis bien longtemps, mais on voit vraiment une très grosse différence, on a à peu près 400 % en plus que l'année dernière." Le professionnel explique que le moustique tigre s'installe partout. Personne n'est épargné. "On en trouve autant en ville qu'en campagne", pointe David Kato.

L'entreprise DMK Experts intervient sur tous les types de nuisibles. - David Kato

Quelques conseils pour déloger la bête

Alors le plus important pour David Kato, c'est de réagir au plus vite dès l'apparition des moustiques tigres. "La première des choses, c'est qu'on va chercher dans les pots de fleurs. C'est souvent là où on va retrouver des larves de moustiques, détaille-t-il. Ensuite, on va chercher dans tout ce qui est récupération d'eau de pluie et dans les gouttières aussi. Il y a beaucoup de gouttières qui sont mal entretenues ou pas entretenues du tout. Ce qui fait que vous avez de l'eau stagnante qui est bien là en fait au niveau des gouttières." Parce que c'est bien cette eau stagnante le problème. Surtout que la femelle moustique peut pondre une centaine de larves rien que dans un tout petit bouchon rempli d'eau. Il est donc impératif de vider tous les points d'eau stagnante, y compris après chaque épisode de pluie.

Mais quand cela ne suffit pas, on peut être tenté d'utiliser des produits chimiques pour régler le problème. Alors, bonne ou mauvaise idée ? "Aujourd'hui, les produits toxiques, on les déconseille, répond David Kato. Acheter des bombes et mettre ça au niveau de l'habitation ça ne sert strictement à rien, puisque du moment où la source n'est pas traitée derrière, ça ne sert à rien de traiter avec des produits." Et si, malgré tous vos efforts, les moustiques continuent à habiter chez vous, il faut alors faire appel à des professionnels.

Des solutions faites maison

Certains particuliers ont tenté de se débarrasser de ces nuisibles à leur manière. À l'image de Lila Martin, habitante de Dijon, qui est envahie par les moustiques depuis le début des beaux jours. La retraitée réside depuis quasiment toujours dans sa maison du quartier du parc de la Colombière. Elle n'a jamais vu une telle prolifération de l'insecte chez elle. Alors elle tente des solutions maison. Pour l'intérieur de la maison, elle a préparé une potion très odorante, à base de clous de girofle, de lavande et d'alcool à 90 degrés. "Ça sent très fort et c'est dissuasif pour les moustiques", estime Lila.

Pour le jardin, c'est une autre histoire. "Je vaporise un produit chimique sur mes chaussettes, parce que je mets donc des chaussettes, un pantalon puis une chemise à manches longues quand je vais dans le jardin", détaille-t-elle. Effectivement, Lila Martin ne sort plus sans se couvrir. Elle n'étend plus non plus son linge au fond de son terrain, mais plus proche de la porte, côté rue, pour éviter les piqûres. La dijonnaise n'est pas la seule dans ce cas-là. Elle évoque une situation similaire chez ses voisins. Mais aussi chez les voisins de ses voisins. Et les voisins des voisins de ses voisins...

Lina Martin, une Dijonnaise, ne sort plus dans son jardin sans sa chemise à manche longues. © Radio France - Dimitri Morgado