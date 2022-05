Moustique tigre : l'Agence régionale de santé Occitanie lance sa campagne de surveillance

C'est un fléau estival que nous connaissons bien dans la région Occitanie : le moustique tigre. Avec les beaux jours et les températures qui remontent, il est de retour. L'Agence régionale de santé (ARS) Occitanie lance son dispositif de surveillance renforcée.

Le but est de limiter la propagation pour le bien-être des habitants, mais aussi d'éviter la transmission de maladies. L'Agence rappelle donc de vider les récipients où pourrait se trouver de l'eau stagnante par exemple, ou de mettre des poissons dans vos bassins.

L'ARS rappelle les choses à faire, et à ne pas faire pour limiter la propagation du moustique tigre - ARS Occitanie

Vos astuces...

Garder des poissons dans son bassin, et le recouvrir d'une moustiquaire, c'est justement ce que recommande Mauricette, épuisette à la main devant un magasin de jardinerie près de Toulouse.

D'autres opteront plutôt pour les plantes aromatiques : thym, romarin, par exemple. Le pélargonium citronnelle, une sorte de géranium, est aussi cité dans les solutions naturelles qui éloignent les moustiques.

Un piège en forme de jardinière

Si vous avez tout essayé mais que rien n'y fait, vous pouvez investir dans un piège à moustique en forme de jardinière, une invention toulousaine.

"Le principe est simple d'apparence : on imite l'humain pour attirer le moustique, explique Guillaume Lombart, l'un des ingénieurs à la tête de "Ma boîte à moustique", on émet un flux de CO2 qui imite la respiration et une odeur qui imite la transpiration. Le moustique est attitré et capturé. On peut réduire entre 80 et 85% le nombre de moustiques dans l'environnement."

Comptez dans les 1.000 euros pour une jardinière attrape moustique, de fabrication française. Elles sont en vente sur le site internet de la start-up toulousaine.