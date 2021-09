Moustique tigre : pic de piqûres ce mois de septembre en Savoie

"Impossible de profiter de l'extérieur, du jardin, je me fais piquer partout, c'est la catastrophe ces moustiques" explique Simone qui habite à Barberaz en Savoie. "Même dans la maison c'est insupportable, depuis septembre ils sont plus énervés , plus vifs" ajoute Carl. "En ce moment j'ai des boutons de moustiques partout, on est envahi, ça gratte fort, à s'arracher la peau" dit Murielle qui habite Apremont.

Plus tardif que d'habitude, le regain d'activité du moustique tigre est fortement ressenti en Savoie, principalement autour de Chambéry, Aix-Les-Bains et même Albertville.

Fortes chaleurs et pluie : le paradis pour le moustique tigre

La météo de ce mois de septembre est parfaite pour le moustique tigre. 'Les chaleurs ont démarré tard cette année puisqu'on a eu un printemps et un début d'été relativement frais et cette chaleur actuelle participe au développement du moustique tigre" explique Rémi Foussadier, le directeur de l'Entente Interdépartementale de Démoustication, basé à Chindrieux en Savoie.

"C'est en ce moment l'optimum de la population de moustiques tigres, c'est pour ça que les nuisances sont vraiment importantes au courant du mois de septembre" - Rémi Foussadier

"L'alternance de périodes chaudes et de pluie en septembre participe au développement du moustique tigre" explique Rémi Foussadier. "Les femelles ont une durée de vie entre six et huit semaines et donc toutes les femelles qui émergent actuellement ont une possibilité de durer jusqu'au mois de novembre, s'il n'y pas de gros rafraîchissement.

AUDIO - Le reportage de France Bleu Pays de Savoie. Copier

Lutte contre ce moustique tigre : "rangez, videz, couvrez"

"Il faut lutter collectivement contre ces moustiques tigres" insiste Rémi Foussadier. "La lutte se résume en trois mots : rangez, videz, couvrez".

"Il faut absolument vider les objets qui restent dehors sur l'eau, les jouets pour enfants, les arrosoirs ou encore bâcher les récupérateurs d'eau" ajoute le directeur de l'Entente Interdépartementale de Démoustication.