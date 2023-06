Moustiques en Dordogne : "je vais tous les zigouiller" avec un piège témoigne un habitant de Boulazac

Une bonne nouvelle en ouvrant le courrier. Les habitants de la Cité Bel Air à Boulazac ont découvert un prospectus de la mairie dans leur boîte aux lettres ce mercredi 21 juin au matin. Le papier promeut l'action de la Ville contre la prolifération des moustiques. 1500 pièges vont être distribués aux volontaires les vendredi 30 juin et samedi 1er juillet. Chaque année, ils sont de plus en plus nombreux et l'arrivée des moustiques tigres préoccupe les occupants de ces maisons situées au bord de l'Isle.

Pour Anthony, qui vit dans le quartier, la situation devient "infernale". "Je ne sors plus, ils sont partout et attaquent surtout en fin de journée, vers 17 ou 18 heures", observe l'habitant. Les longs pantalons et le répulsif n'y change rien, son jardin est un nid à insecte. "On dirait qu'ils n'ont plus peur de rien, qu'ils sont indestructibles", s'étonne celui qui voudrait "tous les zigouiller". Il ira donc chercher un piège vendredi prochain à la mairie, c'est son ultime espoir pour retrouver sa sérénité.

1500 pièges gratuits

Des boîtes en plastique noire avec deux ouvertures sur le dessus qu'il faut accrocher à deux mètres de hauteur dans son jardin. Les pièges commandés par la Ville sont arrivés. La responsable "nuisibles" à la commission développement durable de Boulazac, Martine Doyen, précise : "à l'intérieur, il y a un sachet d'insecticide. Les moustiques sont attirés par des hormones qui ressemblent à ceux des humains. Ils pondent, les larves sont immédiatement détruites et les moustiques aussi".

L'expérimentation du piège va durer trois mois selon la responsable des "nuisibles" à la mairie, Martine Doyen © Radio France - Gabin Grulet

Les pièges sont fournis gratuitement et devraient être efficaces pendant trois mois. Il s'agit d'une expérimentation, les habitants répondront ensuite à un questionnaire pour connaître le nombre et le type de moustiques prisonniers. Maryse, vient aussi de voir la publicité dans sa boîte aux lettres. Celle qui n'a pas mangé une seule fois sur sa terrasse l'été dernier doute de l'efficacité du piège. "J'ai acheté pleins de produits à base de citron, je n'ai aucun point d'eau à l'extérieur, mais ça ne change rien", souffle-t-elle.

Quoi qu'il en soit, avoir un piège ne doit pas s'accompagner d'un relâchement sur les efforts. "S'il y a de l'eau stagnante, ils ne suffiront pas à réduire la prolifération des moustiques tigres", ajoute l'élue de Boulazac.

Risques de maladies

Car c'est lui qui fait craindre le plus de personnes. Le moustique tigre, vecteur de maladies, est en Dordogne depuis plusieurs années. De nombreuses autres municipalités tentent de réduire sa présence. Périgueux a lancé la "brigade du tigre" . A Bergerac, les "bénévoles anti-moustiques" sont formés aux bons gestes. Et la ville de Trélissac organise par exemple jeudi 29 juin une réunion publique sur le sujet.

Ces moustiques rayés inquiètent les habitants. Emilio arrache les mauvaises herbes dans son jardin. Des dizaines de piqures parcourent ses jambes. Lui qui a vécu aux Antilles a "l'impression d'être retourné en Martinique". Le climat est le même, dit-t-il, de fortes chaleurs et de l'humidité. "J'ai peur des maladies comme la dengue ou le chikungunya. Mais le pire c'est le paludisme", confie l'habitant.

Lui aussi ira chercher un piège à la mairie. La distribution se fait sans rendez-vous vendredi 30 juin après-midi et samedi 1er juillet au matin. Il faut présenter un justificatif de domicile.