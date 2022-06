La chasse au moustique tigre s'intensifie en Charente-Maritime

Chaque printemps, il fait son retour. Et chaque année, il remonte un peu plus vers le nord. Le moustique tigre gagne du terrain en France. Une prolifération à laquelle n'échappe pas la Charente-Maritime. Depuis 2019, le département est considéré comme "colonisé" par cette espèce.

Sept communes sont particulièrement ciblées : Saintes, Nieul-sur-Mer, Chaniers, Saint-Georges-d'Oléron, Périgny et depuis l'an dernier, Saint-Georges-de-Didonne et Saint-Sauveur-d'Aunis. Autant de zones où l'Agence régionale de santé et le Conseil départemental assurent la pose de pièges tout au long de l'année, et pour cause. Ce moustique a la particularité de véhiculer des virus tels que la dengue, le Zika ou le chikungunia.

Le moustique tigre

Ce n'est absolument pas inquiétant pour l'instant en Charente-Maritime

Malgré sa prolifération, on ne parle pas de contamination dans le département, mais il n'est pas impossible que ce soit le cas un jour. Ingénieur à l'Agence Régionale de Santé pour la Charente-Maritime, Alexandre Bénard nous explique pourquoi. "Vous voyagez à un moment donné dans une zone intertropicale ou endémique où le moustique est porteur régulier de ces virus, et à ce moment-là, vous seriez piqué là-bas et vous pourriez être contaminé. Si effectivement, vous ne vous êtes pas protégé en arrivant ici, et vous êtes porteur d'un virus, c'est le principe du début de l'épidémie autochtone."

Alexandre Bénard, ingénieur à l'Agence Régionale de Santé pour la Charente-Maritime

Mais Alexandre Bénard tempère. "Ce n'est absolument pas inquiétant pour l'instant en Charente-Maritime, on est que sur sept communes considérées comme colonisées par le moustique, parce qu'on arrive plus à le déloger, il est présent chaque année. Si on avait une infestation beaucoup plus importante avec des densités beaucoup plus importantes, ça deviendrait un problème comme en outre-mer, où parfois, on a des épidémies, que ce soit la dingue à La Réunion, dans les Antilles ou en Guyane."

150 à 200 œufs par ponte

Pour prévenir la prolifération des tigres, le département de la Charente-Maritime en coordination avec l'Agence Régionale de Santé mènent des opérations de prévention et d'information. C'était le cas dans la commune de Chaniers où des agents ont carrément fait du porte-à-porte.

Depuis 2019, Jean-François Asseline ne peut plus profiter de son jardin. Les envahisseurs tigrés viennent lui gâcher la vie. "Ils nous empêchent par exemple de jouer au ping-pong dehors le soir, parce qu'ils sont vraiment agressifs." A défaut de pouvoir les éradiquer, Jean-François a adopté les bons réflexes pour freiner leur prolifération. Il traque l'eau stagnante. "Les soucoupes sont à bannir, je ne mets plus rien dans les gros pots, les cuves de récupération d'eau à recouvrir d'un voile anti-moustique pour éviter aux femelles de pondre sur les parois rigides." Car cela peut aller très vite : entre 150 à 200 œufs par ponte.

La chasse au moustique tigre s'intensifie en Charente-Maritime

Christian Smeraldi, chargé de coordination au service de démoustication du Conseil départemental 17 © Radio France - Romane Brisard

Plateforme de signalement

Une méthode cependant insuffisante, alors en complément, les techniciens du service démoustication de Charente-Maritime viennent tendre des pièges aux moustiques afin de les capturer. "Là, on se retrouve avec un piège pondoir, un petit pot avec de l'eau où la femelle vient pondre ses œufs sur le petit morceau de polystyrène", explique Christian Smeraldi, chargé de coordination au service de démoustication au Conseil départemental de la Charente-Maritime.

Il existe un autre piège à moustiques. Cette fois, il est question de capturer la femelle en posant une plaquette transparente et collante au-dessus du pot d'eau. Un piège que les techniciens viennent relever une fois par mois. Au total, il en existe une soixantaine installés en Charente-Maritime.

Le moustique tigre est rayé noir et blanc, et pique souvent en journée plutôt que la nuit. Si vous pensez en avoir croisé la route, le bon réflexe est dé déclarer sa présence :

Via la plateforme nationale "signalement" : moustique.fr

Via l'application imoustique développée par le département de Charente-Maritime