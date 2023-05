Moustiques tigres de retour en Béarn et en Bigorre : comment s'en protéger ?

L'été arrive, avec le soleil, les touristes... et les moustiques ! Les moustiques tigres font leur retour en Béarn et en Bigorre, et nos départements montagneux ne sont désormais plus épargnés .

À partir du mois de mai, les moustiques qui ont passé l'hiver sous forme d'œuf deviennent adultes et donc actifs. Ces petites bêtes noires et blanches peuvent commencer à porter des maladies, comme le chikungunya, le zika. Ou bien la dengue, dont 4 cas ont été détecté pour la première fois dans les Hautes-Pyrénées l'année dernière .

Les gestes à adopter

Impossible d'éradiquer ces moustiques. Il faut apprendre à vivre avec, et adopter des gestes simples pour limiter leurs dégâts.

Un seul bouchon d'eau stagnante suffit à faire le bonheur du moustique tigre. Il faut donc faire la chasse à l'eau dormante : attention aux jouets d'enfants qui trainent dans le jardin, aux coupelles d'eau des animaux, aux pots de fleurs. Pensez à les vider au moins toutes les semaines : c'est le temps qu'il faut à l'insecte pour proliférer.

Il est conseillé de mettre du sable dans les interstices, pour que l'eau ne stagne pas, de curer les gouttières, et de couvrir les récupérateurs d'eau en cette période de sécheresse.

Des gestes utiles même en altitude, car on sait maintenant que les moustiques tigres peuvent vivre au dessus de 1.500 mètres.

Prudence en rentrant de voyage

L'autre geste à ne pas oublier, si vous voyagez dans un pays tropical où vous pouvez attraper la dengue ou le chikungunya, c'est de continuer à mettre de l'antimoustique en rentrant en métropole.

Le virus peut en effet rester dans le sang, plusieurs jours, et si vous êtes piqués à votre retour, c'est là qu'une épidémie locale pourrait commencer. C'est comme ça que des cas sont apparus en Bigorre l'année dernière.

"Casser le mythe"

Le département des Hautes-Pyrénées donc sous surveillance particulière, cette année. Mais pour l'expérience de l'an passé devrait simplifier les choses, selon la directrice de l'Agence Régionale de Santé dans le département, qui mise sur une prise de conscience des professionnels de santé : "Maintenant, dès qu'ils verront un cas, les médecins vont reconnaître les symptômes et prescrire des tests, explique Manon Mordelet.

Mais la prévention reste la clé, alerte-elle : "En particulier sur le département des Hautes-Pyrénées, il faut sensibiliser la population un peu plus pour casser le mythe sur lequel on vivait tous, qui était que le moustique tigre ne circulait pas dans le département et que ces maladies ne pouvaient pas non plus circuler dans le département."

L'année dernière, des opérations de démoustication avaient été menées sur la commune d'Andrest.