Mouvement de terrain rue de Bourgogne à Orléans : l'état de catastrophe naturelle est reconnu

L'arrêté de catastrophe naturelle pour les immeubles de la rue de Bourgogne à Orléans a été publié au Journal Officiel du samedi 25 juin. Le sinistre qui touche les 19 et 21 de la rue, et qui a mené à la mise en place d'un vaste périmètre toujours interdit, est lié à un mouvement de terrain.

L'état de catastrophe naturelle est reconnu pour la rue de Bourgogne à Orléans et ses deux immeubles qui menacent de s'effondrer. A travers un arrêté publié le samedi 25 juin, les services de l'Etat reconnaissent que les dégâts sur les batiments et l'évacuation des habitants d'un vaste périmètre, depuis le 12 janvier dernier, sont dûs à un mouvement de terrain d'origine naturelle. L'arrêté précise : "le mouvement de terrain est d’origine naturelle et présente une intensité anormale au regard de ses caractéristiques : quantité de matériaux mobilisés anormale".

L'arrêté est étendu à toute la ville d'Orléans

Cette reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle est une étape importante car elle permet à tous les riverains de faire valoir cette clause auprès de leurs assurances. Ils ont 10 jours pour le faire. Et la ville d'Orléans précise dans un communiqué que cet arrêté "est étendu à toute la ville d'Orléans, entre le 12 janvier et le 16 mars 2022". Autrement dit, d'autres désordres de même nature peuvent être signalés.