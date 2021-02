Mulhouse : 25.000 arbres en cours de plantation pour une forêt de type "Miyawaki"

A Mulhouse, c'est un vaste chantier qui a débuté depuis la mi-février. 25.000 arbres sont actuellement plantés, avec 40 espèces différentes, sur plus de 8.000 mètres carrés. Cette future forêt sera installée le long de l'autoroute A 36, sur le site de la "promenade de la Doller".

La fin des opérations est prévue aux alentours du 10 mars. Un action dans le cadre des aménagements de "Mulhouse Diagonales".

Une méthode japonaise de plantation

Il y aura des chênes, des hêtres, des noisetiers, des charmes, des argousiers. La plantation est faite selon la méthode Miyawaki, du nom du botaniste Akira Miyawaki. C'est une méthode japonaise pour créer un écosystème forestier à la végétation dense et en un temps record.

La plantation d'arbres mobilise beaucoup de monde © Radio France - Guillaume Chhum

Les ouvriers des ESAT sont à pied d'oeuvre © Radio France - Guillaume Chhum

" On commence par planter les arbres qui seront les plus grands à l'âge adulte comme les chênes, ensuite on descend progressivement en taille, pour s'assurer que deux arbres de la même espèce ne soient pas l'un à côté de l'autre," explique Olivier de Montety, fondateur de Trees-Everywhere, une start-up qui compte planter un milliard d'arbres en France et qui travaille sur la plantation à Mulhouse.

Créer une barrière végétale

Cette future forêt, sera une barrière végétale entre l'A36 et la promenade de la Doller. Ce sera aussi un écran anti-bruit, mais aussi un puits de carbone. Elle sera dense où l'homme ne pourra plus y pénétrer. Elle servira aussi de réserve naturelle, avec beaucoup d'animaux, d'insectes et d'oiseaux qui viendront d'ici plusieurs années y séjourner .

Le coût global 200.000 euros soit 8 euros par arbre planté. C'est un partenariat public-privé entre la municipalité et une quinzaine d'entreprises mécènes.

22 personnes des ESAT de Colmar et Cernay, en situation de handicap participent à la plantation depuis le début. Mais aussi une cinquantaine de salariés d'entreprises partenaires qui étaient présents ce week-end.