Multiplication des éoliennes dans les deux Charentes. Ras-le-bol des associations.

671 éoliennes déjà installées dans la région, 1600 autres supplémentaires, en instruction ou en projet. Selon les associations anti-éoliennes, la Nouvelle-Aquitaine est "infestée" par ces géants de béton et d'acier. Le nord de la Charente-Maritime, l'Aunis est particulièrement concernée, tout comme les Vals de Saintonge.

Les éoliennes défigurent nos campagnes

Selon Michel Broncard, le vice président de la fédération environnement durable, qui habite Saint-Pierre-d'Amilly au Nord Est de Surgères, en Charente-Maritime, entre les éoliennes déjà installées, et celles à venir, cela représente au total 500 machines sur le département. "Des éoliennes qui, en bout de pâle, mesurent jusqu'à 150 mètres de haut, voire 180 mètres, et même bientôt 200 mètres. Cela défigure nos campagnes."

Un constat partagé depuis longtemps par Dominique Bussereau, le président du conseil départemental de Charente-Maritime qui soutient ces associations. "Y'a des projets partout. Nos paysages sont souillés dans le département. Si çà continue, on ne verra plus vraiment de visites en Charente-Maritime, sauf si on est amoureux des éoliennes."

Les associations parlent "d'invasion éolienne"

Ce mardi à Bordeaux, les représentants de 165 associations ont annoncé qu'ils avaient déposé un recours devant le tribunal administratif. Une action contre un document de la région Nouvelle-Aquitaine, qui selon eux, valide "l'invasion éolienne". Selon Jean-Loup Revérier, de l'association des marais de l'Estuaire, ce document, dans son objectif 51, ouvre la porte à la multiplication par 2,5 d'ici 2030 de la puissance éolienne terrestre dans la région.

Des recours de ce type vont vraisemblablement se multiplier un peu partout en France selon ces associations.