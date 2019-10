Municipales 2020 : Jean-Louis Louvel investi par LREM à Rouen

Rouen, France

Jean-Louis Louvel a été investi par La République en Marche pour être le candidat du parti présidentiel pour les élections municipales à Rouen, en mars 2020. Il a été choisi au détriment de Marine Caron, conseillère départementale centriste. Ce choix a été officialisé après un bureau exécutif du parti présidentiel. Jean-Louis Louvel avait déjà reçu le soutien du MODEM et d'Agir. Le député LREM de Rouen s'en est félicité sur son compte twitter

Jean-Louis Louvel avait annoncé sa candidature sur notre antenne à la fin du mois d'août dernier : "Je souhaite porter l'année prochaine un large rassemblement au service des Rouennais et des Rouennaises", avait-il alors déclaré. Cet entrepreneur n'a pas d'expérience en politique, et s'est lancé dans la vie active sans diplôme, enchaînant les petits boulots avant de finir à la tête de l'entreprise PGS, qui fabrique et reconditionne des palettes en bois à Saint-Etienne-du-Rouvray. Une entreprise aujourd'hui leader français sur le secteur. Pour Maxime Boissière, référent LREM en Seine-Maritime, Jean-Louis Louvel est le plus à même "de rassembler et dépasser les clivages politiques. Le parti a aussi été sensible à son leadership et sa capacpité d'entrainement". Un sondage demandé par la République en Marche est allé également dans ce sens.

Marine Caron, 28 ans, s'était déclarée plus tardivement, à la fin du mois de septembre. La conseillère départementale centriste s'était pourtant rangée avec le conseiller municipal LREM, Robert Picard, 37 ans. Une candidature de la jeunesse, qui n'a donc pas été retenue. Ce lundi soir, Marine Caron se dit "toujours candidate avec une volonté de rassemblement portée pour Rouen"