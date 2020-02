Municipales à Paris : pour David Belliard "il ne suffit pas de verdir ses tracts pour être écologiste"

Paris 15, Paris, France

"L'écologie, beaucoup en parle et peu en font. Moi ce qui m'intéresse c'est de le faire. De végétaliser véritablement les berges de Seine et d'arrêter ces projets de cimenterie qui sont d'un autre temps". Le ton est donné. Le candidat Europe Ecologie les Verts aux municipales à Paris s'est rendu devant le site Lafarge dans le 15e arrondissement de Paris, en soutien aux riverains mobilisés contre l'extension de la centrale à charbon.

David Belliard s'est rendu avec les riverains devant le site de l'extension de la centrale à charbon Lafarge. © Radio France - Bradley de Souza

"Pour faire de l'écologie, il ne suffit pas juste de verdir ces tracts. Il y a une question de cohérence, de courage", ajoute le candidat aux élections. Ports de Paris avaient accordé en février dernier la concession pour les 20 prochaines années. Et le permis de construire avait été délivré par la mairie de Paris. Bien avant, l'association des riverains du port de Javel s'était mobilisée contre ce projet. Située sur le port de Javel depuis les années 1960, la centrale à charbon Lafarge est contestée par les habitants du 15e et 16e arrondissement de Paris, notamment pour son impact sur l'environnement.

"Avec l'extension, la production va doubler et c'est du béton qui va devoir être acheminer très vite donc on va voir des camions passés à toute vitesse. Ce sera dangereux et en plus de ça, ça détruira tous les espaces verts présents aux alentours", témoigne Jean-Claude, un habitant qui fait son jogging sur les quais tous les deux jours. "Et je ne vous parle pas des poussières que ça dégage, des poussières nocives pour la santé, juste à côté du parc André Citroën ou des gens viennent".

De son côté, Lafarge s'est défendu. Pour l'entreprise, l'extension de la centrale à charbon répond aux normes environnementales.