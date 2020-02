Municipales : Bella Lemaire, une candidate canine pour porter la voix de tous les animaux

Son nom est Bella Lemaire et c'est une candidate de plus aux élections municipales. Mais ce n'est pas un candidate comme les autres car c'est une splendide chienne. Et comme elle ne fait rien comme les autres, on ne trouvera pas de bulletin à son nom dans une mairie le jour de l'élection. Et pour cause, cette candidature n'est pas faite pour décrocher l'écharpe tricolore mais pour faire entendre la voix des animaux dans la campagne municipale. Avec cette égérie, la SPA, la Société de Protection des animaux a choisi l'humour pour défendre une cause très sérieuse. La défense des animaux et aussi leur place à nos côtés.

Pour que chaque mairie ait un élu chargé des animaux

Si la liste de Bella s'appelle "Même combat", c'est parce que pour la SPA, les questions humaines et animales sont intimement liées. D'où la demande de l'association à travers cette campagne que chaque mairie ait dans son conseil municipal un adjoint spécialement chargé de la question animale. Car pour la SPA, il y a du pain sur la planche. Que ce soit par exemple pour développer les contacts des seniors isolés avec les animaux, ou pour aider les plus modestes à prendre soin y compris financièrement de leur Rex ou Félix.

En faire plus pour les animaux

Pour les animaux eux-mêmes, il y a aussi beaucoup à faire. L'association réclame entre autre un toit et une identité pour tous les quatre pattes, qu'ils soient domestiques ou "libres". Et également la fin de la cruauté à l'égard des animaux ; qu'il s'agisse de maltraitance avérée ou de divertissements avec des animaux comme les cirques ou la corrida.

Des colistiers qui collent pile poil à leurs combats

Et pour l'aider dans ses combats, la candidate Bella peut compter sur ses colistiers. Comme le somptueux Léon le lion qui milite contre la présence des animaux sauvages sur la piste aux étoiles. Narnia, adorable chatoune qui représente tous ses congénères qu'ils vivent chez des humains ou en liberté. Ou encore Fleur, splendide jument spécialiste en bien-être humain qui défend ses copains équidés.

Si la Société de Protection des animaux appelle à partager le plus possible la campagne de Bella sur les réseaux sociaux c'est pour interpeller tous ceux et celles qui sont sensibles à la cause animale et aussi pour faire réfléchir et pourquoi pas agir les candidats aux municipales qui pour certains seront les maires de demain.