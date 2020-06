Murs fissurés à cause de la sécheresse : 9 communes creusoises classées en catastrophe naturelle

Un mur fissuré à cause de la sécheresse à Crozant

Attention, si vous êtes concernés, il vous faut réagir très vite. Ce 12 juin, un décret ministériel a classé de nombreuses communes françaises en état de catastrophe naturelle pour des murs fissurés à cause de la sécheresse de l'été 2019 (ou plus précisément : pour "dommages causés par les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols")

Nous écrivions hier mardi que Saint-Sulpice-le-Guérétois faisait partie des communes classées, mais il s'avère finalement que 9 communes creusoises au total sont concernées :

Saint-Sulpice-le-Guérétois

Crozant

Le Grand-Bourg

Mainsat

Mortroux

Naillat

Nouziers

Saint-Michel-de-Veisse

Tercillat

Si vous habitez sur ces communes et que vous pensez être concerné par des dommages dues à la sécheresse, il vous faut contacter votre assureur avant le lundi 22 juin, puisque le délai est de 10 jours après publication du décret dans le Journal officiel.

Les sinistres déclarés en mairie sont pour le moment peu nombreux, quelques-uns par communes, mais il est tout-à-fait possible que certains propriétaires ne se soient pas encore manifestés.

Ci-dessous, des photos que nous a fourni Michel, un habitant de Crozant, qui a déposé un dossier en mairie l'année dernière pour ces fissures. Sa maison est récente, construite à partir de 1997 et les fissures ont commencé à apparaître en 2018. Depuis, elles continuent à s'allonger, certaines font aujourd'hui plusieurs mètres de longueur.

