Photos : N'attendez pas 2025 pour découvrir la nouvelle promenade du Paillon à Nice

La ville de Nice et les architectes de la nouvelle coulée verte ont présenté leur projet en images. Sur un bon kilomètre et 8 hectares, des milliers d'arbres seront installés au cœur de la ville et des bâtiments réhabilités. Un projet urbain avec de grandes ambitions écologiques.

Conservez bien cet article, et ressortez le en mai 2025 quand l'extension de la promenade du Paillon sera livrée. Ce chantier énorme va relier la Bourgada jusqu'à l'esplanade De Lattre de Tassigny et la traverse Jean Monnet. Tout un quartier sera alors reconfiguré.

On le sait l’Acropolis et le Théâtre National de Nice seront détruits au profit d'une "forêt urbaine". En fait des milliers d'arbres seront plantés sur 8 ha de sols. L'autre partie du projet c'est la réhabilitation complète d’un ensemble abritant le Musée d’art contemporain et d’art moderne (Mamac) et la bibliothèque Louis-Nucéra. Alexandre Chemetoff architecte et paysagiste et Joao Luis Carrilho De Graça ont été désignés à l'unanimité du jury pour concevoir ce projet.

Les architectes Alexandre Chemetoff et Joao Luis Carrilho De Graça lauréat du projet d'extension de la promenade du Paillon - Alexandre Mottot

L'ambition écologique et urbaine

Faire baisser la température pour répondre au défi climatique ou "piéger" le carbone grâce aux arbres le projet coche beaucoup de cases pour répondre au défi climatique. Cette promenade est d'abord conçue comme un îlot de fraicheur. La mairie espère une baisse espérée de 2° à 3° de la température et d'une dizaine de degrés ressentis pendant les périodes de canicule. Alexandre Chemetoff le paysagiste n'est pas allé chercher son inspiration très loin. Son modèle ce sont les "vallons obscurs" comme celui de Magnan près de Nice. Des couloirs naturels très frais, grâce à la configuration de la roche et des arbres. Les nouveaux jardins de la promenade du Paillon fonctionnent théoriquement de la même manière.

Détail et dates des travaux de l'extension de la promenade du Paillon - Alexandre Mottot

Les arbres sont choisis pour leur capacité à rafraichir et capter le plus de polluants atmosphériques. Il devrait y avoir une très large palette avec notamment des chênes verts, des chênes du Liban, des érables ou des jacarandas, des orangers, des citronniers et même une petite forêt de bambous. En tout cas cette forêt sera dense et l'épaisseur des sols sera de 60 cm à 2 mètres pour pour permettre aux racines de se développer.

"il suffit pas de planter des arbres!" A. Chemetoff, paysagiste

Pour l'architecte l'autre priorité du projet c'est de relier les bâtiments sur les deux rives du Paillon avec de la verdure. Un habitant qui sort de chez lui sera déjà dans la forêt. "Les gens qui y habitent de part et d'autre du Paillon se trouvent aussi dans un environnement transformé. Il y a un jardin et ce jardin déborde en quelque sorte jusqu'aux façades".

Alexnadre Chemetoff architecte et paysagiste - Alexandre Mottot

On verra donc naitre un paysage naturel dans un environnement artificiel. La "mobilité douce" devrait y avoir une place importante grâce à une nouvelle piste cyclable en double sens et le BHNS, le bus à haut niveau de service. Pour se garer il y aura des places sur le parking et le long des rues. Le parking des arts devrait être maintenu sous le jardin.

La culture omniprésente

Face au désaccord de l'opposition municipale sur la destruction du TNN, le maire de Nice se range derrière l'avis de l'architecte des monument de France, selon qui "L'urbanisme est plus important que l'architecture". Alors pour couper court aux polémiques, brièvement remises sur le devant de la scène durant la présentation du projet par l'intervention de l'élue écologiste Hélène Granouillac, Christian Estrosi annonce "Encore plus de théâtres".

Image de la promenade du Paillon sans le TNN - Ville de Nice

En plus de la nouvelle salle des Franciscains (300 places) La Cuisine (600 places) et la salle ICONIC sise à la gare Thiers, une des réalisation les plus importantes sera le futur palais des arts et de la culture de 800 places, en lieu et place du palais des expositions. Doté d'un auditorium, l'aménagement de cette institution viendrait achever la partie nord de la coulée verte.

Image du projet de Palais des Arts et de la Culture - Ville de Nice

Avec les réhabilitations conjointes du MAMAC et de la bibliothèque Nucéra, la ville veut voir la culture au cœur de son projet urbanistique. En fait c'est un élément clé de la stratégie municipale dans la course au label de Capital européenne de la Culture en 2028.

Quelques chiffres du projet

Le projet devrait couter 75 Millions d'euros dont une portion importante (45 millions) est prise en charge par l'état, la région et le département. (60% de subventions publiques). Pour l'activité commerciale le maire de Nice espère des effets multiplicateurs. Selon ses estimations il y pas loin d'un million de visiteurs par an sur la promenade dans son état actuel. Ce qui fait espérer, raisonnablement, des retombées économiques florissantes. Si cette fréquentation est doublée grâce à la partie haute de la promenade l'impact va se sentir sur la valeur patrimonial.

Certaines agences annoncent des hausses de 15% des prix de l'immobilier. Le maire rappelle que le secteur rive droite est le mieux côté avec une augmentation récente du mètre carrés au prix de 5793 m² en 2020. Selon le maire cette hausse a été initiée grâce à la première partie des travaux sur le paillon justement. Les habitants de l'autre partie de Nice, plus au nord, sont prévenus, les investisseurs aussi. L'achèvement des travaux est prévu pour fin 2025.