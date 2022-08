À cause du manque de pluie depuis le début de l'année, les débits d'eau du Rhin sont très faibles cet été. La production des barrages et autres installations hydro-électriques est historiquement basse.

"On n'avait pas connu ça depuis 75 ans" : la production hydro-électrique du Rhin est au plus bas cet été

Même si la pluie est revenue la semaine dernière, l'été est historiquement sec en Alsace. Résultat : le débit du Rhin est au plus bas, entrainant une baisse massive de la production d'électricité hydraulique. "On a une diminution sur le Rhin cette année qui est de l'ordre de 25%", chiffre Valérie Baumann, directrice de EDF hydro-est.

Manque de pluie... et de neige

Son chiffrage s'arrête à la fin du mois de juillet et devrait encore s'aggraver à cause de la sécheresse qui s'est abattue sur l'ensemble du territoire cet été. La faute, à un manque de pluie récurrent depuis plusieurs mois, qui a progressivement réduit le débit du fleuve. Le Rhin paie aussi le manque de neige sur les massifs cet hiver.

"En temps normal on bénéficie de la fonte des neiges lors des mois de mai, juin et juillet, ce qui augmente le débit du fleuve à cette période. Mais là, le résultat des fontes s'est surtout senti au mois de mai, car il a très peu neigé, éclaire Valérie Baumann. On est donc sur des débits historiquement faibles, qui n'ont pas été connus depuis 1948".

Tout est encore possible

Une dizaine d'équipements hydro-électriques sont installées sur le Rhin, de la Suisse à l'Allemagne est assurent en temps normal une production annuelle de sept Térawatt-heure. "C'est l'équivalent de la moitié de la consommation d'électricité en Alsace sur un an", illustre Valérie Baumann.

Une production qui devrait fortement chuter cette année donc, à moins que la pluie ne revienne en force en automne et en hiver. "Tout est encore possible aujourd'hui. En 2018, on avait déjà des débits d'eau très bas. L'automne avait également été très sec. En revanche la situation s'était nettement améliorée début décembre, avec des débits très importants au moment de Noël", analyse-t-elle.

Malgré ces chiffres historiquement bas, Valérie Baumann veut rappeler que les variations de débit sont très fréquentes dans l'hydraulique. Une énergie qui représente 50 % de la production d'électricité d'origine renouvelable en France.