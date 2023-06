Naissance d'un petit zébreau aux Terres de Nataé

Carnet rose au parc animalier de Pont-Scorff, dans le Morbihan. Les Terres de Nataé indiquent ce lundi dans un communiqué qu'un petit zébreau des plaines est né le 5 juin dernier dans le parc. Après une gestation de 12 mois, la maman et son petit sont en pleine forme. "Les soigneurs du secteur herbivore et les vétérinaires sont aux petits soins" pour "ce nouveau protégé", fait savoir le parc.

Pas loin d'être une espèce menacée

Originaire des savanes, prairies et steppes de l’Afrique du sud et de l’est, ce mammifère, "appartenant à la famille des équidés passe environ 20 heures de sa journée à brouter. Ce symbole des herbivores de la savane est proche d’entrer sur la liste des espèces menacées. La chasse, la dégradation de son territoire et le changement climatique font chuter sa population dans le milieu naturel. La présence d’individus en parc animalier permet d’étudier la génétique plus en détail", poursuivent les Terres de Nataé dans ce communiqué.

Le petit zébreau est né le 5 juin 2023 après 12 mois de gestation - Terres de Nataé