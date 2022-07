Nancy Centre Gare : la place de la République sera repensée en 2024

Comment rendre moins minéral le quartier Nancy Grand Coeur très critiqué par certains habitants et élus ? La métropole du Grand Nancy a présenté les grandes lignes de l'avenir de ce quartier autour de la gare en compagnie du cabinet d' architecte-urbaniste Leclercq Associés. Il reste 30% des 11 hectares de Nancy Grand Coeur à aménager d'ici à 2030. La métropole veut sortir du tout béton. Il s'agira donc de végétaliser, d'autoriser des créations de bâtiments plus esthétiques que ce qui existe déjà. Des concertations vont commencer dès la rentrée avec les habitants pour imaginer ce quartier baptisé pour l'instant Nancy Centre Gare et qui représente 55 hectares.

Une place de la République remaniée

Parmi les premiers gestes réalisés dans ce secteur, il y aura la refonte de la place de la République qui accueille pour l'instant une gare routière. Il s'agira de laisser moins de places aux bus et cars pour permettre d'aménager une réelle place où passer du temps. Il faudra également réinvestir le rez-de-chaussée du bâtiment République avec des commerces par exemple. Une rénovation attendue pour 2024 avec l'arrivée du trolleybus électrique, explique le président du Grand Nancy Mathieu Klein : "nous allons donner à la place de la République sa fonction de place à vivre et de reconquérir progressivement sur l'ensemble du quartier les espaces végétaux, les rez-de-chaussée, les linéaires des chemins piétons, pour que ce soit un quartier à vivre et à travailler".

Au delà de ces travaux, pour le cabinet Leclercq, il faudra aussi végétaliser partout où c'est possible même de manière provisoire via des bacs pour changer d'aspect l'ensemble du quartier avant de pérenniser ces aménagements.

Quel sort pour les terrains libres ?

De nombreuses questions restent en suspens comme le sort réservé au terrain qui accueille encore pour l'instant la caserne Joffre ? Quel sort pour les parcelles dont les projets ont été gelés ? Ce sera l'objet des discussions entre habitants, collectivités et professionnels de l'aménagement dans les prochaines années avec une feuille de route amenée à évoluer au gré des constructions.