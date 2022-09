Nancy : l'eau des piscines de la plage des deux rives sera recyclée

A la Métropole du Grand Nancy, on ne veut pas gâcher l'eau d'où cette grande opération de recyclage des volumes d'eau utilisés pour remplir les piscines de la plage des deux rives qui a fermé ses portes ce dimanche. Et plutôt que de rejeter cette eau dans la Meurthe comme ce fut le cas l'an dernier, les services de la Métropole ont organisé ce mardi tout au long de la journée une opération pompage des 480 mètres cubes d'eau que contenaient les bassins pour les stocker dans une grosse cuve à Tomblaine. Une partie de cette eau, soit 120 mètres cubes, servira à arroser les plantes du jardin éphémère qui se tiendra place Stanislas à partir du 23 septembre prochain et l'autre partie pourra être utilisée par les autres communes de la Métropole pour leurs espaces verts.

"C'est une opération écologique" explique Nicolas Daubiné, coordinateur de la plage des deux rives "la complexité de cette opération, c'était de trouver des gens capables de transporter de gros volumes d'eau parce que si on consomme d'importantes quantités de gazoil pour le transport, ça n'a pas de sens et d'autre part le but c'était aussi de trouver des lieux de stockage à proximité, et c'est ce que nous avons fait, les serres municipales ne sont qu'à deux pas tout comme la cuve de stockage qui se trouve à Tomblaine. Cette eau était chlorée mais nous l'avons traité, elle est aujourd'hui propre et prête à utilisation pour de l'arrosage".

La plage des deux rives a fermé ses portes ce dimanche © Radio France - Mohand Chibani

Quatre tracteurs-citernes pour transporter l'eau

Pour transporter les 480 m3 d'eau, la FDSEA s'est associée à l'opération et a mobilisé quatre tracteurs-citernes. Il leur faudra entre sept et huit allers-retours pour acheminer toute la quantité d'eau contenue dans les piscines. Pour Denis Piard, vice-président de la FDSEA, il était hors de question de gaspiller cette eau "Nous avons manqué d'eau durant tout l'été et voir 500 m3 d'eau de piscine partir dans la Meurthe, ça nous aurait choqué, donc il nous paraissait important qu'elle soit réutilisée".

La Meurthe est toujours en situation de crise sécheresse et les mesures de restriction risquent de se poursuivre au delà de la fin de l'été. Aucune goutte d'eau ne doit donc être gaspillée.