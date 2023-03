Nancy : les "Mardis aux serres" pour participer au fleurissement de la ville

"C'est un travail d'orfèvre." Couteau à la main, Ghislain apprend avec minutie à bouturer. "Je suis un enfant de la ville, s'amuse-t-il. Je n'y connais strictement rien, donc je me suis dit que c'était l'occasion d'apprendre." C'est l'un des objectifs des mardis aux serres organisés par la ville de Nancy : initier des jardiniers amateurs aux différentes techniques (repiquage, bouturage, rempotage). L'opération affiche complet pour cette saison 2022.

ⓘ Publicité

Christiane est une fidèle des mardis aux serres, cette habitante de Vandœuvre-lès-Nancy y participe depuis sept saisons. © Radio France - François Ventéjou

"La bouture se fait 2 mm en dessous d'un nœud, explique Michel Thomassin, retraité des parcs et jardins à Nancy, qui supervise l'opération. Ensuite, on coupe ce qui est prêt à se développer, et on réduit la taille des feuilles." Le bouturage permet de répliquer à l'identique une plante. "Pour que la bouture fonctionne, il faut la repiquer, ajoute Xavier, qui participe aussi pour la première fois. Ça veut dire la remettre dans du terreau, cela va permettre à la plante de fabriquer un système racinaire."

Des boutures pour fleurir les 24 parcs et jardins

Ce travail de bouture permet donc d'avoir des plantes de la même couleur, idéales pour les massifs, ce qui n'est pas le cas avec les semis. "Avec les boutures, on est sûrs du résultat, là par exemple on bouture du lantana qui fleurit jaune orangé", précise Michel Thomassin. Vous les retrouverez à partir de juin dans les 24 parcs et jardins de Nancy, mais aussi lors du jardin éphémère, place Stanislas en octobre.

Les boutures sont ensuite repiquées pour qu'elles fabriquent un système racinaire. © Radio France - François Ventéjou

Pour tous les jardiniers amateurs, c'est une fierté de voir le travail réalisé dans la serre, pousser ensuite dans les parcs, les jardins et les jardinières. "Une fois ma fille m'a dit qu'elle avait vu des belles jardinières aux écoles, raconte Christiane, 78 ans qui participe pour la septième saison aux "Mardis aux serres". Je lui ai dit 'ma chérie sache que j'ai travaillé dessus', ça fait plaisir !"