Nancy : une collecte de collants usagés pour faire avancer la recherche sur leur recyclage

Si vous avez des collants usagés qui traînent dans vos tiroirs, c'est le moment de vous en séparer et de contribuer à faire avancer la recherche ! Une start-up d'Auxerre, Ecollant , a demandé au Carnot Icéel - qui fédère 28 laboratoires et centres techniques et mène des projets de recherche au service de l'innovation des entreprises - de développer un procédé de recyclage éco-responsable des collants en nylon. L'objectif est ambitieux : réduire à zéro le nombre de collants jetés en 2026.

A l'heure actuelle, 130 millions de paires de collants sont achetées en France chaque année, 104 millions sont jetées et finissent enfouies ou incinérées, soit un poids supérieur à 7 tonnes de collants. Comment les recycler ? L'un des principaux verrous est de séparer les différents composants, principalement le nylon qui assure la solidité et l'élasthanne qui confère la souplesse. Une fois ces fibres synthétiques isolées, il sera possible de les réutiliser pour fabriquer de nouveaux collants.

Des recherches pendant trois ans

Une doctorante du Laboratoire Réactions et Génie des Procédés (LRGP), Pilar Chavez-Linares, a donc été missionnée par le Carnot Icéel pour mener à bien les recherches. "C'est très compliqué parce que dans le processus de confection des collants, le nylon est enroulé sur l'élasthanne", explique la jeune chercheuse originaire du Pérou.

Pilar Chavez-Linares (premier plan) et Sandrine Hoppe. A leurs côtés, des bobines d'élasthanne et de nylon © Radio France - Isabelle Baudriller

"Le procédé doit répondre à des contraintes environnementales", ajoute Sandrine Hoppe, chercheuse au CNRS qui encadre les travaux de la doctorante. "On ne doit pas utiliser de solvants toxiques par exemple, il faut avoir un procédé qui soit à la fois vertueux pour la planète et économiquement viable."

Besoin de 10 000 collants

Les recherches de Pilar Chavez-Linares sont échelonnés sur trois ans et financés à la fois par le ministère de l'Industrie et Ecollant. L'objectif étant, idéalement, d'aboutir à un processus d'industrialisation pour l'entreprise. "Nous avons clairement une obligation de moyens mais pas une obligation de résultat !", indique Jérôme Sterpenich, directeur du Carnot Icéel. "La start-up fait un pari au moment où elle contractualise avec le laboratoire parce qu'on n'a jamais de certitude d'arriver à un résultat qui sera commercialisable ou industrialisable au final."

Sandrine Hoppe reste très optimiste : "Si on arrive à recycler les collants, on sait que ça pourra être étendu à d'autres types de textile qui utilise l'élasthanne. Même si l'échéance peut être à plus ou moins long terme, on a quelque chose de concret à la fin. Il faut qu'on arrive à recycler ces collants !"

Pour mener à bien ses recherches, Pilar Chavez-Linares a besoin de 10 000 collants ou mi-bas en nylon de couleur noir ou chair.

Plusieurs lieux de collecte des collants usagés :