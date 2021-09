Nantes accueille Seanergy, le Forum international des énergies marines renouvelables

Nantes et Saint-Nazaire accueillent du 21 au 24 septembre Seanergy, un Forum international dédié à l'éolien en mer et aux énergies marines renouvelables.

La 5ème édition de Seanergy, le Forum international des énergies marines renouvelables se tient à Nantes et Saint-Nazaire du 21 au 24 septembre. Un salon avec 230 exposants se tient au parc des expositions de la Beaujoire. Des visites d'entreprises et des visites sur sites sont également organisées.

Les Pays de la Loire, première région en terme d'emploi pour ce secteur

Avec une centaine d'entreprises, la région des Pays de la Loire est la première en France en terme d'emploi. Le secteur fait travailler 4800 salariés en France, et la région des Pays de la Loire en emploie à elle seule 1600. Ce secteur des énergies marines renouvelables est boosté par le début de la construction du premier parc éolien offshore en France. Il se situera au large de Saint Nazaire avec 80 éoliennes. D'autres projets sont en cours notamment entre l'ile d'Yeu et Noirmoutier (60 éoliennes). Les Chantiers de l'Atlantique ont fabriqué l'énorme transformateur électrique et Général Electric à Montoir a assemblé les nacelles.