Nantes : avec des sols gorgés d'eau, la chute d'autres arbres n'est pas à exclure

Dimanche, quatre arbres sont tombés dans les quartiers Malakoff, Dervallières, et dans le parc de la Gaudinière. Des chutes, à cause des sols gorgés d'eau, qui pourraient se reproduire.

Nantes, France

Dimanche, en une seule journée, quatre arbres sont tombés à Nantes (sans faire de blessés). Deux pins ont chuté boulevard de Sarrebruck, dans le quartier Malakoff, un cèdre dans le quartier des Dervallières, et un chêne rouge dans le parc de la Gaudinière. La cause : les pluies de ces dernières semaines et les sols remplis d'eau.

Les sols gorgés d'eau ne retiennent plus assez les racines de l'arbre".

Romaric Perrocheau, directeur des espaces verts à Nantes, explique que "les sols gorgés d'eau ne retiennent plus assez les racines de l'arbre, qui peut alors tomber". Il conseille aux propriétaires privés de regarder si le sol sous les arbres n'est pas en train de se gondoler, entendre si il fait du bruit et si il commence à pencher.

Une situation causée par la météo très pluvieuse qui "n'est _pas vraiment normale_", et qui ne se produit pas tous les ans selon le directeur des espaces verts de Nantes