Nantes : Carrefour met en place des consignes d'emballages

Après la région parisienne, Nantes est la première agglomération en France où le groupe Carrefour installe un système de consigne des emballages. Pour l'instant, c'est seulement dans ses supérettes, Douze magasins Carrefour Market, Carrefour City etc. de l'agglomération nantaise. Une vingtaine de produits, des bouteilles d'alcool, des sodas, de l'eau, des bocaux de légumes, de la pâte à tartiner, sont présentés en tête de gondole.

ⓘ Publicité

Economique ?

Le principe est que le prix de la consigne soit rajouté au prix du produit. Le client se fait rembourser quand il ramène l'emballage vide. Coût de la consigne : entre dix centimes et quatre euros. Le groupe Carrefour reconnait que si les prix des produits sont le plus souvent équivalents dans les rayons "sans consigne", ils peuvent parfois être un peu plus élevés dans la tête de gondole "Consigne". "On n'a pas réussi encore à avoir un produit qui soit moins cher, mais c'est l'objectif" explique Bertrand Swiderski, Directeur Développement Durable sur Groupe Carrefour.

Ecologique ?

Depuis le lancement de l'expérience dans 75 magasins parisiens, Carrefour a, par exemple, un taux de retour de 90% sur les bouteilles de Coca Cola ou d'eau. Réutiliser les emballages, signifie les laver. Le système nécessite du transport avec des usines parfois éloignées. Est-ce que c'est écoresponsable ? Pour l'instant, la bouteille de Coca Cola doit être ramenée à l'usine pour être lavée. "Le problème est de trouver des partenaires qui peuvent nettoyer dans toute la France" explique Bertrand Swiderski. Le directeur Développement durable pour le groupe Carrefour se veut optimiste : "Si tout le monde s'y met, il y aura un écosystème qui sera très écolo. Dans cinq ans, on ne se posera plus la question. Le système de nettoyage existera partout".