Nantes, deuxième dans le baromètre annuel des villes où il fait bon faire du vélo !

Nantes, France

Nantes figure en deuxième position derrière Strasbourg dans le baromètre annuel de la FUB. 184 483 personnes ont répondu à des questions telles que "Est-ce facile de circuler sur les grands axes dans votre ville ?" ou encore "Y a-t-il beaucoup de vols de vélos ?" .Ce baromètre 2019 est selon la Fédération des Usagers de la Bicyclette, la plus grande enquête participative sur le vélo jamais réalisée dans le monde.

La présidente de l'association nantaise "Place au vélo" se dit "surprise"

"C'est un peu une surprise" dit Annie Claude Thiolat, présidente de l'association Place au vélo, "on s'attendait à ce qu'on soit un petit peu rétrogradé". Annie Claude Thiolat, observe "une baisse sur des indices importants comme le ressenti général et la sécurité". La présidente de Place au vélo pointe du doigt, les simples marquages au sol, "des aménagements qui sont souvent insuffisants et pas assez souvent séparés de la voiture". Annie Claude Thiolat est aussi la vice présidente de la FUB (Fédération Française des Usagers de la Bycyclette). Sur cette question de la sécurisation des pistes cyclables, Annie Claude Thiolat pose la même question à tous les élus en France "Est-ce que vous mettriez vos enfants de douze ans seuls sur une piste cyclable pour aller au collège ?" "Si la réponse est oui, l'aménagement est correct. Si c'est non, il faut revoir la copie".