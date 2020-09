Pour Cécile, 30 ans, le confinement a été un vrai déclic écologique. Elle organise des "cleanwalk" afin de rendre la ville de Nantes la plus propre possible. Elle invite les gens à la rejoindre dans sa démarche.

Ils nettoient les bords de la Loire : "On ne va pas révolutionner le monde mais on fait ce que l'on peut"

Ils sont trois à longer méthodiquement les bords de Loire avec des gants, une pince télescopique dans la main droite et un sac poubelle dans l’autre. Cécile, Joséphine et Romain avancent à une dizaine de mètres d’intervalle, la tête baissée pour ne rien laisser passer.

C'est Cécile, 30 ans, qui est à l'origine de cette cleanwalk (marche propre). "J’ai commencé pendant mon heure de sortie pendant le confinement, explique-t-elle. Je voyais mon quartier dégueulasse donc j’ai commencé à ramasser les déchets de fil en aiguille je l’ai fait plus sérieusement."

"Il faut éviter que les déchets ne tombent dans la Loire"

Ce confinement est un véritable déclic pour Cécile qui habite à Nantes depuis cinq ans : "Les bars étaient fermés, les restaurants étaient fermés, les gens avaient besoin de sortir et il y avait énormément de pique-niques et d’apéros improvisés sur les bords de Loire et il y a très peu de poubelles, elles se sont très vite remplies. Il y avait du vent donc il y avait des déchets partout. Je me suis rendu compte que c’était vraiment à un stade catastrophique."

Cette rappeuse dans la vie de tous les jours commence donc à inviter les gens sur les réseaux sociaux à la rejoindre. Ce dimanche 6 septembre, elle va organiser sa cinquième cleanwalk. L'axe principal de travail se situe sur les bords de l'eau. "C’est ce qui me semble le plus urgent, estime Cécile. Il faut éviter que les déchets ne tombent dans la Loire ou dans l’Erdre et qu'ils finissent dans l’Océan."

Les sacs sont essentiellement remplis de bières. © Radio France - Florian Cazzola

Les marches que Cécile organise durent deux à trois heures le dimanche matin. Ce dimanche 30 août, avec Joséphine et Romain ils ont ramassé une dizaine de grands sacs poubelles. "Il y a des emballages de subway, des faux cheveux, du plastique, des tickets de caisse, raconte Joséphine. Mais il y a surtout énormément de mégots et de capsules de bière." Elle a même pensé à un aimant pour les ramasser raconte en rigolant cette néo-Nantaise de 28 ans qui travaille dans une boîte d'éditions.

"C'est un endroit sympa, c'est pour ça qu'on le nettoie"

À côté de Joséphine, il y a Romain. Ce 30 août, il participe à sa première marche. "C’est un endroit qui est sympa c’est pour ça qu’on le nettoie, glisse cet homme en reconversion professionnelle. C’est important d’aider pour rendre ça un peu plus beau." Romain remarque que leur action a de l'effet dans l'esprit des passants. "Ils s’arrêtent, ils s’intéressent et ils demandent les contacts pour participer. On va pas révolutionner le monde mais on fait ce qu’on peut."

Si vous voulez rejoindre Cécile dans sa démarche, vous pouvez la contacter sur Instagram (ici) ou sur Facebook (ici).