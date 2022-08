Nantes : la réserve de Véolia, 300 000 litres d'eau pluviale

Véolia dispose, pour la première fois cet été, d'une réserve d'eau pluviale de 300 000 litres. L'immense "coussin", de 30 mètres sur 10, a été installé à la mi-mars sur son site de Saint-Herblain. Véolia a commencé à l'utiliser à la fin du mois de juillet. Ce système est une première dans le département de la Loire-Atlantique. La réserve est alimentée par la toiture des bâtiments.

"Pas de lavages à grandes eaux"

L'eau n'est utilisée que sur les brosses rotatives. © Radio France - Bertrand Pidance

Tous les jours, les 11 balayeuses viennent se brancher à la motopompe. L'eau n'est ensuite utilisée qu'au niveau des brosses tournantes pour éviter de soulever la poussière et les pollens. "Pas de lavages à grandes eaux. Les lavages de trottoirs sont arrêtés" précise Delphine Fréhel, la directrice d'exploitation du Nettoiement Urbain chez Véolia. Les rampes d'arrosage ne sont activées que pour nettoyer les marchés et les sanitaires et ce, par mesure de salubrité.

Préserver la ressource

Devant la motopompe, Delphine Fréhel, directrice d'exploitation du nettoiement urbain, avec Philippe Fourrage, conducteur de balayeuse et Ludwig Perrion, conducteur et chef d'équipe, chez Véolia © Radio France - Bertrand Pidance

Cette réserve d'eau donne à Véolia une autonomie d'un mois et demi, sans pluie. Au delà de la période de sécheresse de cet été, Véolia, mise sur le long terme : "Préserver la ressource de l'eau, c'est la problématique de beaucoup d'entreprises et de particuliers et nous, il nous faut de de l'eau pour pouvoir continuer à travailler, du coup c'est du long terme" conclue Delphine Fréhel, la directrice d'exploitation pour la Loire-Atlantique et la Vendée.