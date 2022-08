Nantes : le décret de catastrophe naturelle est paru

L'état de catastrophe naturelle est paru suite aux intempéries d'octobre et avril dernier à Nantes

Il y avait eu de violentes intempéries à Nantes en octobre et avril dernier. L'arrêté de catastrophe naturelle est paru. Les deux épisodes orageux remontent au 2 et 3 octobre, ainsi qu'au le 24 avril, causant des dégâts en ville. Le 24 avril, les pompiers avaient recensé 133 interventions, pour des inondations de maisons ou de locaux professionnels ainsi que des feux de maisons sur laquelle la foudre était tombée. Un mur s'était également effondré sur des voitures en stationnement, sans faire de blessé.

10 jours pour faire sa déclaration

Les sinistrés ont 10 jours pour adresser leur déclaration à leur assureur. Grâce à cette reconnaissance, les dégâts habituellement non assurés vont être pris en charge par les assurances. La Ville de Nantes conseille, aux personnes concernées, d’adresser leur déclaration à leur assureur par lettre recommandée avec accusé de réception et de joindre les justificatifs avec la copie de la Déclaration d’état de catastrophe naturelle publiée au journal Officiel. On peut télécharger cette déclaration sur nantes.fr.