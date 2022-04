Nantes : le réseau de chaleur s'étend

Nantes métropole poursuit l'extension de son réseau de chaleur. D'ici juillet, l'hôpital Bellier et le siège de la Semitan seront raccordés à l'eau chaude et au chauffage produits grâce à l'incinération des déchets à l'usine de la Prairie de Mauves et à la chaufferie de Malakoff. Reportage.

Nantes métropole continue d'étendre son réseau de chaleur. En ce moment, les travaux ont lieu quartier Doulon. D'ici juillet, l'hôpital Bellier et le siège de la Semitan seront raccordés à l'eau chaude et au chauffage produits grâce à l'incinération des déchets à l'usine de la Prairie de Mauves et à la chaufferie de Malakoff.

147 kilomètres de tuyaux et plus de 37.000 logements

Sachant que Nantes est déjà l'une des villes françaises où le réseau de chaleur est le plus développé. Elle est en troisième position derrière Paris et Grenoble avec 147 kilomètres de tuyaux pour amener l'eau chaude et le chauffage dans plus de 37.000 logements. Uniquement des immeubles, dont une majorité de hlm pour l'instant, mais aussi des bureaux et des bâtiments publics comme le CHU, le palais de justice, le musée d'art ou encore le lycée Mandela.

Énergies renouvelables et "de récupération"

Tout ça en grande partie grâce à des énergies renouvelables et dites de récupération. Renouvelables avec les chaufferies au bois comme celles de Rezé et de Malakoff : elles brûlent des déchets forestiers, les branches des arbres qui sont coupés pour faire des meubles et des charpentes par exemple. Et donc, des énergies de récupération grâce à la chaleur produite par l'incinération des déchets dans les usines de Couëron et de la Prairie de Mauves. Une énergie qui, sinon, s'envolerait dans la nature.

Solution écologique et économique

Il s'agit d'une solution coûteuse en terme d'infrastructures mais écologique selon Nantes métropole et, en ce moment, économique avec des prix de 15 à 30% inférieurs à ceux du gaz.