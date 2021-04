Nantes : le verdict aujourd’hui pour la 5G

La mairie de Nantes et Nantes Métropole rendent aujourd'hui leurs conclusions sur le déploiement de la 5G.

La mairie de Nantes et Nantes Métropole devraient annoncer aujourd'hui leur position sur le déploiement de la 5G. Cette implantation devait être lancée à l'automne dernier mais devant les interrogations de certains, les deux collectivités avaient mis en place un moratoire accompagné d'une concertation. Cette concertation, sur une plateforme dédiée, a recueilli 404 contributions citoyennes dont 139 propositions.

La 5G est-elle dangereuse pour notre santé ?

"Les ondes électromagnétiques ne sont pas dangereuses en général" affirme Eduardo Motta Cruz, Directeur de la Chaire Télécommunications & Réseaux à l'Ecole Polytech de Nantes. L'enseignant de l'Ecole Polytechnique de Nantes explique : "Il s agit d'ajouter des fréquences qui existent déjà. A partir du moment où on respecte les normes d'exposition aux champs électromagnétiques, il n'y pas de dangerosité. Nous sommes dans un pays où nous avons un certain nombre d'organisations et de réglementations qui veillent à ce que les niveaux d'exposition ne dépassent pas".