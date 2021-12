Nantes métropole : bientôt un seau à compost pour tous les habitants

Pour accélérer la réduction des déchets dans l'agglomération nantaise, Nantes métropole va progressivement distribuer un seau à compost à tous les foyers. Pour que les déchets alimentaires comme les épluchures ne soient plus incinérés et puissent être valorisés.

Il va y avoir du changement dans les poubelles des habitants de l'agglomération nantaise. Le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés sera à l'ordre du jour du conseil métropolitain des 9 et 10 décembre prochain avec un objectif : réduire la quantité de déchets que l'on jette de 20% à l'horizon 2030 par rapport à 2010 et mieux les valoriser. Actuellement, les deux tiers de ce qu'on trouve dans les poubelles bleues pourrait soit ne pas être jeté, soit être mieux trié, soit revalorisé.

Plutôt pas mal pour un début

Le meilleur exemple, ce sont nos déchets alimentaires. On peut en faire du compost pour enrichir la terre. Encore faut-il les sortir du sac bleu. C'est ce qui va se développer dans l'agglo à partir de l'an prochain. D'abord à Nantes nord où c'est déjà été testé depuis 2019 chez 3.000 habitants. Ils ont reçu un petit seau en plastique marron, avec un couvercle pour mettre leurs épluchures de légumes, leurs coquilles d'œuf ou encore leur marc de café. Bilan des courses : 600 kilos de biodéchets collectés par semaine, "plutôt pas mal pour un début" selon les élus.

Que ce soit simple et pratique pour les habitants

À partir de l'an prochain, ce seront 25.000 habitants qui seront concernés et, en 2026, l'ensemble de l'agglomération nantaise. De grands bacs pour ces déchets alimentaires vont être installés près des immeubles et des maisons. "Pas question de marcher un kilomètre avec son seau plein à ras bord", promettent les élus. Ces déchets alimentaires seront ensuite transformés en compost via des centrales à compost avant d'aller enrichir, améliorer la qualité des sols de l'agglomération mais aussi de servir aux agriculteurs. Ceux de Treillières et de La Chapelle-sur-Erdre ont d'ailleurs déjà commencé à utiliser les restes d'épluchures des habitants de Na_n_tes nord pour leurs cultures.

La fin du système Tri'sac

Autre décision : la fin du système Tri'sac qui, il y a 15 ans, était présenté comme une fierté nantaise. Actuellement, 220.000 nantais mettent tous leurs déchets dans le même bac, mais dans des sacs poubelles séparés. Jaunes pour se qui se trie et bleus pour ce qui doit être incinéré. Sauf que c'est compliqué : il faut aller chercher des sacs spéciaux pour qu'ils soient repérés par les machines de tri, un habitant sur six ne sait pas qu'il doit les utiliser... Bref, dans les zones Tri'sac on est à 17 kilos de déchets triés par an contre 51 kilos là où les habitant ont un bac bleu et un bac jaune.

Redevance incitative pour les ordures ménagères ?

Également envisagée, la mise en de la redevance incitative pour les ordures ménagères. Les habitants payeraient en fonction des quantités qu'ils jettent afin de les inciter encore davantage à réduire leurs poubelles. Reste à savoir comment mettre ce dispositifs en place dans une agglomération de la taille de Nantes où une grande partie des habitants n'ont pas leur propre bac et jettent leurs sac poubelles dans des containers ou des colonnes collectives.