Nantes-Métropole : tous les emballages vont aujourd'hui dans la poubelle jaune

Les sacs et poubelles jaunes à Bouguenais

Pour plus de simplicité, les consignes de tri des déchets sont les mêmes sur la métropole nantaise depuis le 1er janvier. Aujourd'hui, tous les emballages vont dans la poubelle jaune. Ça se faisait déjà à Nantes. C'est étendu aujourd'hui aux 23 autres communes de l’agglomération. "On a plus à se poser la question" explique Mauricette Chapalain, la directrice des déchets de Nantes Métropole.

Du tube de dentifrice jusqu'aux barquettes de viande

Parmi les emballages qu'on peut aujourd'hui jeter dans les sacs ou poubelles jaunes, il y a les opercules de yaourts, les tubes de dentifrice, les barquettes de jambon, les barquettes de viande en polystyrène, les films plastiques et les barquettes de beurre. On continue en revanche de jeter les bouteilles dans les containers et colonnes à verre.

Des robots plus performants

Cette nouvelle étape dans le tri simplifié des déchets ménagers est possible grâce aux nouveaux robots de tri installés dans l'usine de traitement de Couëron. Leur système optique permet d'identifier beaucoup plus finement le contenu de nos sacs jaunes. Cette simplification vise à améliorer le tri et le volume de matières valorisées. Un habitant de l’agglomération nantaise produit en moyenne chaque année 214,27 kilos d'ordures ménagère résiduelle.