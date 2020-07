Nantes Métropole va couper puis replanter 174 arbres

Depuis le début de la semaine, les services de Nantes Métropole se lancent dans une campagne de renouvellement des arbres notamment boulevard Honoré de Balzac, Saint-Aignan et de Doulon. Avec l'aide de la Serpe, société spécialisée dans l'élagage des arbres, 174 arbres vont être abattus puis replantés entre décembre et mars prochain. Ce type d'intervention a lieu chaque année aux alentours du mois d'avril, mais avec le confinement la campagne de cette année a été décalée.

Un champignon destructeur

Les arbres coupés sont en fait des arbres malades, majoritairement attaqués par un champignon appelé le phellin tacheté. "Il s'en prend à la partie haute des arbres, sur tout ce qu'il peut avoir comme plaie. Ensuite il grignote tout doucement l'intérieur de l'arbre et le fragilise", explique Frédéric Legoué, chargé du patrimoine arboré à Nantes Métropole. Ces arbres sont donc abattus pour garantir la sécurité des habitants et des automobilistes car les arbres atteints par cette maladie sont plus susceptibles de tomber.

Un risque de contagion

L'objectif de ces coupes est aussi de sauver les autres arbres puisque le champignon se propage dans l'air. "Le but est d'intervenir le plus rapidement possible pour éviter que tout un boulevard ne soit contaminé. Si nous attendions trop longtemps, nous serions obligé de couper beaucoup plus d'arbres. En procédant ainsi, nous pouvons conserver un couvert végétal", précise Frédéric Legoué. "En cette période, nous protégeons les personnes âgées, donc c'est pareil avec les arbres, nous protégeons les plus fragiles", conclut-il.