Nantes : moins de 400 manifestants pour le climat

La Marche pour le Climat organisée par Youth For Climate a rassemblé moins de 400 participants, ce mardi à Nantes. L'an dernier, à la même période, ils étaient 3500. Les manifestants, rassemblés à 14h au Miroir d'eau, sont allés jusqu'à la Place Graslin. Plusieurs organisations syndicales se sont joints à la marche.

Emeric venu marcher avec son père et sa soeur © Radio France - Bertrand Pidance

Alice, de Youth For Climate Nantes, explique cette faible mobilisation : "c'est possible que ce soit à cause du moment, on est proche des épreuves du bac, ce qui n'était pas le cas l'an dernier. Ca ne veut pas dire que les gens ne soucient pas de ce qu'on défend. Peu importe le nombre de personnes. C'est important de se mobiliser chaque année".