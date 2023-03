Nantes : opération ramassage de déchets avec Wings of the Ocean

L'association Wings of the Ocean organisait ce mercredi 1er mars à Nantes, un ramassage de déchets en bord de Loire. Plus d'une centaine de volontaires ont participé à cette opération. Armés de sacs, gants et pinces, ils ont parcouru les abords de la Loire au niveau du Palais de justice et de la place de la Petite Hollande. En l'espace de trois heures, ils ont ramassé 243 kilos de plastiques, bouteilles, mégots.

ⓘ Publicité

Une nouvelle antenne à Nantes

Wings of the Ocean est la première association de dépollution en France. Créée en 2018, elle dispose de plusieurs antennes en France, notamment à Paris, Lyon, Marseille, La Rochelle, Brest, et depuis un mois à Nantes. Elle mène régulièrement des opérations de nettoyage sur le littoral et, par extension, sur les rivières ou les fleuves puisque ce que nous y jetons se retrouve un jour ou l'autre dans les océans. Wings of the Ocean dispose aussi de deux navires, le Scylla sur la côte atlantique et le Kraken en Méditerranée. En cinq ans, l'association a ramassé près de 100 tonnes de déchets.