Naval Group se retire du domaine des énergies renouvelables

Le groupe a annoncé vendredi l'arrêt de sa filiale Naval Energies, lancée en 2008 et spécialisée dans les énergies renouvelables. Naval Group veut dorénavant se concentrer sur son cœur de métier. : la construction navale de défense. La direction est à la recherche d'un repreneur.

Naval Group annonce mettre fin à l'activité de sa filliale Naval Energie, basée à Paris, Nantes et Brest.

C'est la fin de l'aventure pour Naval Energies. La filiale de Naval Group spécialisée dans les énergies renouvelables (hydrolien, éolien flottant et énergie thermique des mers), met fin à son activité. Une décision annoncée vendredi lors d'un conseil social et économique. Le groupe effectue donc un virement stratégique, douze ans après sa création. Le choix étant de se concentrer sur son cœur de métier : la construction navale de défense.

Lors de la création de sa filiale en 2008, Naval Group était en perte de vitesse. Aujourd'hui, la structure est dans une situation différente, avec notamment le "contrat du siècle" de douze sous-marins pour la marine australienne. Mais aussi plusieurs programmes de sous sous-marins, de frégates et le nouveau porte avion français. La diversification d'activités n'est donc plus nécessaire, précise le service communication. Ce qui explique en autre cet "arrêt des frais".

Des pistes d'éventuels repreneurs

Par ailleurs, le groupe a investi des millions d'euros dans Naval Energies, sans retour pour l'instant sur le chiffre d'affaires. Il n'avait pas assez d'assurance d'être rentable, à court, moyen ou long terme. On se souvient déjà d'une fébrilité en 2018, après la fermeture de son usine Openhydro à Cherbourg (la plus grande usine d'assemblage d'hydroliennes du monde ndlr), un mois et demi après son ouverture.

Toutefois, l'histoire de la filiale ne devrait pas s'arrêter là. Naval Group souhaite trouver un repreneur, pour continuer l'activité. Il emploie en effet une centaine de salariés dans ses bureaux de Paris, Nantes et Brest. Cinq à six entreprises se seraient déjà manifestées. Les discussions n'ont pas encore commencées, précise le service communication.

D'autres projets hydroliens dans la Manche

La fin de Naval Energies, ne veut pas dire impasse pour les énergies renouvelables dans la Manche. Deux projets sont toujours en cours sur la future ferme hydroliennes du Raz Blanchard. Le premier est géré par le distributeur d'électricité EDF, avec une concession de Construction mécanique de Normandie (CMN), basée à Cherbourg. Après un premier essai sur le site de Paimpol-Bréhat en Bretagne, un prototype d'hydrolien devrait être terminé d'ici la fin de l'année.

Le deuxième projet vient d'ENGIE, avec trois actionnaires qui se sont positionnés. Il s'agit de la société britannique SIMEC Atlantis, du groupe industriel Efinor et de la Région Normandie, via son fond Normandie participations . Ce dernier est encore "en phase de recherche de financements", précise Alexandre Wahl de l'Agence de développement pour la Normandie (AD).